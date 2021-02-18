ЕС и Азербайджан обсудят сферы сотрудничества на ближайшие годы
БАКУ /Trend/ - Пройдут обсуждения, связанные со сферами сотрудничества между ЕС и Азербайджаном на ближайшие годы.
Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе онлайн-мероприятия сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.
"На следующей неделе ЕС начнет обсуждение приоритетных направлений сотрудничества с Азербайджаном на ближайшие семь лет", - сказал он.
Янкаускас отметил, что за весь период сотрудничества ЕС и Азербайджан работали над множеством совместных проектов.
В частности, на прошлой неделе ЕС запустил очень важный проект по профессиональному образованию, добавил он.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)
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