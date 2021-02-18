Казахстанский экспорт выходит на Башкортостан

В рамках расширения торгово-экономических отношений между Республикой Казахстан и регионами Российской Федерации, Торговым представительством Республики Казахстан в Российской Федерации при поддержке Правительства Башкортостана организована первая в 2021 году онлайн бизнес-миссия для казахстанских экспортоориентированных компаний, передает Trend со ссылкой на Министерство торговли и интеграции Казахстана.

Участники мероприятия: представители Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, Генерального консульства РК в г. Казань, представители АО «Центр развития торговой политики «QazTrade», АО «Самрук-Казына», АО ЭСК «KazakhExport», а также казахстанские торговые сети «Magnum», «Южный» и «Корзинка». Со стороны Правительства Республики Башкортостан приняли участие Заместитель министра торговли и услуг РБ, Председатель Государственного комитета РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности, представители Торгово-промышленной палаты РБ, Ассоциации предприятий социального питания, а также представители региональных торговых сетей Башкортостана.

В рамках онлайн бизнес миссии были презентованы 24 казахстанских компании несырьевых отраслей. Также в программу бизнесс-миссии были включены В2В-переговоры данных компаний с потенциальными контрагентами в Башкортостане с целью подписания внешнеторговых контрактов и соглашений.

В ходе проведения презентаций казахстанских компаний, представители Башкортостана выразили заинтересованность во взаимных поставках продовольственных товаров, отметили растущий спрос на казахстанскую продукцию, в особенности с сертификатом «Халяль».