Благоустройство освобожденных территорий откроет большие возможности для предпринимателей Азербайджана и Турции - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Турцией происходит на постоянной основе, и это очень эффективно влияет на развитие двусторонних экономических связей двух братских стран.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на Турецко-Азербайджанском бизнес-форуме, проходящем в Анкаре, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам министра, участие в форуме предпринимателей, работающих в сферах промышленности, туризма, транспорта и торговли двух стран, еще раз демонстрирует высокий уровень экономических отношений.

Микаил Джаббаров заметил, что в рамках форума предусматривается подписание меморандумов по нескольким направлениям, в том числе в области текстильной промышленности, что также будет служить прочной основой для еще более тесного взаимодействия Азербайджана с Турцией.

Министр экономики заявил, что в Азербайджане на данный момент проводится активная приватизация. Согласно Распоряжению Президента, ОАО "Азерлотерея" передано в управление на договорной основе компании “YMT Sans B.V.”, являющейся дочерней компанией “Demirören Şans Oyunları Yatırımları A.Ş.".

Наряду с этим ожидается подписание очередного меморандума в горно-добывающей промышленности, направленного на эксплуатацию некоторых месторождений золота и меди совместно с турецкими партнерами.

Также министр экономики подчеркнул, что Азербайджан во главе с Президентом благоустроит освобожденные от армянской оккупации территории, и это откроет большие возможности для предпринимателей двух стран. Работы в этом направлении уже начаты.

"Такие инициативы, как создание совместного азербайджано-турецкого инвестиционного фонда, реализация больших предприятий и крупных проектов между двумя странами, в частности проектов, направленных на обмен совместными технологиями, могут способствовать более быстрому выполнению стоящих перед нами задач",- подытожил Микаил Джаббаров.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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