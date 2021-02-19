Компания «Интергаз Центральная Азия» нацелена на развитие газотранспортной системы Казахстана по трем направлениям

БАКУ /Trend/ - В настоящее время компания "Интергаз Центральная Азия", осуществляющая эксплуатацию и техническое обслуживание газотранспортной системы Казахстана, акцентирует внимание на развитии газотранспортных сетей, осуществляющихся по трем основным направлениям.

Об этом Trend сказали в компании.

Как сообщил представитель компании, АО "Интергаз Центральная Азия" на протяжении многих лет проводит активную инвестиционную политику, направленную на реконструкцию, восстановление и модернизацию объектов с целью сокращения коэффициента их износа и поддержания надежной и безопасной работы газотранспортной системы магистральных газопроводов.

По словам представителя, в настоящее время развитие газотранспортных сетей осуществляется по трем основным направлениям.

Во-первых, сообщил представитель, это обеспечение надежности и повышение эффективности работы газотранспортной системы за счет реконструкции и технического перевооружения объектов на линейной части, компрессорных станций, подземных хранилищ газа.

Во-вторых, увеличение пропускной способности магистральных газопроводов за счет строительства и ввода в эксплуатацию новых участков, реконструкции существующих и ввода новых турбокомпрессорных цехов.

"И в-третьих, обеспечение промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды с исключением неблагоприятного воздействия на население и окружающую среду", - сказали в компании.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)