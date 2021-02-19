Казахстан принял решение о прекращении проекта «KazSat-2R»

БАКУ /Trend/ - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана приняло решение о прекращении проекта «KazSat-2R» в пользу инновационных решений.

Как передает в пятницу Trend об этом стало известно в ходе приема Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина.

Токаев заслушал отчет о деятельности министерства по итогам 2020 года, перспективах развития цифровизации, а также о реализации озвученных Президентом в Послании задач, направленных на повышение доступности интернет-связи, в том числе в сельской местности.

Министр доложил Главе государства о том, что утверждены требования по качеству связи: теперь для сетей 3G/4G определены минимальные пороги качества. Ранее минимальный порог качества связи не регламентировался.

Профильным ведомством разработаны поправки в законодательство по распределению радиочастот в формате аукциона, что имеет важное значение в процессе перехода на 5G. Также подготовлены поправки, согласно которым сумма штрафов за нарушение параметров качества связи увеличивается до 1000 МРП.

Глава государства был проинформирован о предпринятых шагах по обеспечению доступности государственных услуг. Багдат Мусин рассказал о внедрении биометрической идентификации в мобильное приложение eGov mobile, что позволило значительно сократить время регистрации и получения услуг населением. Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить работу по предоставлению госуслуг через данное приложение.

Багдат Мусин отчитался о процессе трансформации Национального проекта «Цифровой Казахстан», основной фокус которого будет направлен на обеспечение взаимодействия государства с гражданами и оцифровку всех жизненных ситуации, связанных с решением проблем населения.

Кроме того, министр доложил Главе государства о развитии казахстанской системы спутниковой связи «KazSat». В частности, принято решение о прекращении проекта «KazSat-2R» в пользу инновационных решений, в том числе связанных со спутниковыми группировками связи нового поколения. Это позволит сэкономить миллиарды тенге бюджетных средств.

(Автор: Наргиз Садыхова)