БАКУ /Trend/ - В Туркменистане будет открыто представительство Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS).

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, проект об открытии представительства UNOPS в Туркменистане одобрил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Отмечается, что заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор UNOPS Грете Фаремо обратилась к Туркменистану с предложением открыть представительство UNOPS в стране.

Согласно сообщению, предложение было озвучено в целях претворения в жизнь проекта по взаимодействию в области здравоохранения, который Туркменистан планирует реализовать совместно с UNOPS, а также для расширения двустороннего партнёрства.

Сообщается, что согласно «Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и Организацией Объединённых Наций на 2021-2025 годы», в целях достижения ЦУР совместно с агентствами ООН проводится соответствующая работа, претворяются в жизнь проекты в таких приоритетных направлениях, как социально-экономическая сфера, транспорт и коммуникации, медицина и защита окружающей среды.

Ранее МИД Туркменистана подтвердил приверженность государства участвовать в деятельности ООН.

Напомним, что ранее Туркменистан выразил желание открыть в рамках ООН широкий многосторонний диалог по транспортной проблематике с участием всех государств-членов данной организации, специализированных международных структур, мировых финансовых институтов и других заинтересованных сторон.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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