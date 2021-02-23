Концепцию развития финансового сектора до 2030 года разработает Правительство Казахстана

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Правительством разработает Концепцию развития финансового сектора до 2030 года. Об этом сообщила глава ведомства Мадина Абылкасымова, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В рамках Соглашения между Правительством, Национальным банком и Агентством о координации мер макроэкономической политики на 2021-2023 годы Агентство является основным исполнителем по вопросам развития финансового рынка», - сказала Мадина Абылкасымова на заседании Правительства.

По ее словам, Агентством будет обеспечиваться долгосрочная стабильность финансовой системы, в том числе через дальнейшее расширение инструментов риск-ориентированного надзора.

«Будет осуществлен пересмотр временных мер пруденциального регулирования, введенных в 2020 году для обеспечения стабильности банковской системы и кредитования бизнеса. Для определения стратегических направлений развития финансового рынка в среднесрочной перспективе в текущем году будет разработана Концепция развития финансового сектора до 2030 года», - заключила М. Абылкасымова.