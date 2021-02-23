Импорт медицинских товаров из Турции в Грузию снизился
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Главы религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировому сообществу в связи с Ходжалинским геноцидом
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Правительство Казахстана, Нацбанк и АРРФР заключили Соглашение о координации макроэкономической политики
Турция готова выполнить обязательства по транспортировке туркменского газа и нефти в Европу – Чавушоглу
Оккупанты расставили в Карабахе невообразимые ловушки – эксперты в видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли"
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Эстонская Roksnet Solutions OÜ предложила создать в Туркменистане систему электронного правительства
Азербайджан приветствует участие иностранных компаний в реализации «умных» проектов на освобожденных территориях