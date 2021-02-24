AzerGold подвел итоги тендера по приобретению услуг полного контроля процесса аффинажа сплавов

БАКУ /Trend/ - Золотодобывающая компания "AzerGold" и компания Inspectorate International Limited подписали контракт на сумму около 17 тысяч манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на портал "Электронные закупки".

Согласно данным, определен победитель объявленного AzerGold тендера по приобретению услуг полного контроля всего процесса с момента приема сплавов с содержанием золота/серебра аффинажной компанией «Argor-Heraeus SA» до момента их очистки.

«По решению комиссии победителем тендера была выбрана компания Inspectorate International Limited. С компанией был подписан контракт на сумму 16,728 тысяч манатов», – указано на портале.

Напомним, что в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана от 6 августа 2020 года, ЗАО "AzerGold" в рамках работ по подготовке первичного оценочного документа для повторного ввода в эксплуатацию Дашкесанского железно-рудного месторождения приступило к геофизическим исследованиям и геологоразведочным работам. Месторождение с запасами в объёме 350 миллионов тонн руды непрерывно эксплуатировалось в период с 1954 по 1994 год, в течение которых было добыто 92 миллиона тонн полезных ископаемых.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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