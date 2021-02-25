В Азербайджане приватизированы четыре гособъекта

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана провела очередной аукцион, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

В ходе аукциона были приватизированы четыре объекта государственного имущества. Приватизированные малые предприятия и объекты расположены в Бейлаганском и Сиязанском районах.

На аукционе также были приватизированы принадлежащие государству пакеты акций акционерных обществ “Azərkəndtikinti” и “Mingəçevir Qum Çınqıl”.

Отметим, что желающие участвовать в подобных аукционах могут не только разместить электронный заказ на выбранный объект госимущества, но и присоединиться к аукциону в режиме онлайн.

Заинтересованные участники могут посетить Пространство оказания имущественных услуг Государственной службы по имущественным вопросам Азербайджана в день аукциона, а также наблюдать за ходом аукциона без регистрации, посредством электронных ресурсов.

Лица, желающие принять участие в торгах на официальном сайте Службы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az, должны, пройдя регистрацию, оплатить задаток в размере 10 процентов от начальной аукционной цены объекта, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел "Электронный аукцион", можно присоединиться к торгам.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni