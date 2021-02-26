Объем финансовой поддержки обрабатывающего сектора Казахстана холдингом «Байтерек» вырос на 21%

Бизнес 26 февраля 2021 16:13 (UTC+04:00)
Объем финансовой поддержки обрабатывающего сектора Казахстана холдингом «Байтерек» вырос на 21%

На заседании Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены изменения в Устав холдинга, а также инвестиционная политика за 2020 год, передает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

В рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года проведена реорганизация АО «НУХ «Байтерек» путем присоединения к нему АО «НУХ «КазАгро». В этой связи в Уставе холдинга «Байтерек» основные цели и предмет деятельности компании дополнены реализацией государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса страны.

Участники заседания приняли решение о привлечении дополнительного финансирования путем выпуска облигаций холдинга в объеме 50 млрд тенге на 10 лет. Полученные средства будут направлены в АО «Фонд развития промышленности» для лизингового финансирования основных средств предприятий страны.

В 2020 году дочерними организациями холдинга «Байтерек» были поддержаны предприятия несырьевых отраслей экономики на общую сумму 1 трлн 16,9 млрд тенге. По сравнению с предыдущим годом, объем финансовой поддержки увеличился на 177,7 млрд тенге или на 21%. В целях развития частного сектора экономики за 2020 год поддержано свыше 20 тыс. субъектов предпринимательства на сумму 799,8 млрд тенге.

На заседании также рассмотрены результаты исполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления на 2019-2020 годы, результаты независимой оценки корпоративного управления. Утверждены отчет по рискам АО «НУХ «Байтерек» за четвертый квартал 2020 года и отчет Службы внутреннего аудита за аналогичный период.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Туркменистан ведет поисково-буровые работы на месторождениях в Прикаспийском регионе
Туркменистан ведет поисково-буровые работы на месторождениях в Прикаспийском регионе
Северная Македония о финансировании проекта для подключения к «Южному газовому коридору»
Северная Македония о финансировании проекта для подключения к «Южному газовому коридору»
В 2020 году Испания сократила закупки нефти у Азербайджана
В 2020 году Испания сократила закупки нефти у Азербайджана
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Туркменистан ведет поисково-буровые работы на месторождениях в Прикаспийском регионе Энергетика 16:32
США многократно увеличили импорт азербайджанской продукции Бизнес 16:30
AzerGold и BUZ Consulting подписали контракт на приобретение лицензий Microsoft ИКТ 16:27
ТЭС в Узбекистане объявила тендер на строительство парогазовой установки Тендеры 16:26
Члены общеcтвенного объединения "Матери Сребреницы" побывали в Агдаме (ФОТО) Общество 16:24
Госагентство Азербайджана объявляет тендер на разработку электронной системы Тендеры 16:18
Объем финансовой поддержки обрабатывающего сектора Казахстана холдингом «Байтерек» вырос на 21% Бизнес 16:13
В Сеуле проводятся акции в рамках кампании "Справедливость для Ходжалы" (ФОТО) Политика 16:10
Северная Македония о финансировании проекта для подключения к «Южному газовому коридору» Энергетика 16:09
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию вокруг Карабаха Нагорно-карабахский конфликт 16:07
Португальская кинокомпания сняла фильм "STORY of KHOJALI" (ВИДЕО) Азербайджан 15:58
В Азербайджане 180 человек выздоровели от COVID-19, выявлено 219 новых случаев заражения Общество 15:55
Прогноз по рейтингам ОАО «Муганбанк» пересмотрен и изменен с «Негативного» нв «Стабильный» Экономика 15:50
Пакистанские авиалинии запросили разрешение на регулярные рейсы в Ташкент Узбекистан 15:47
Комиссия по помилованию Азербайджана рассмотрела свыше 350 обращений Политика 15:47
Российские и Туркменские организации рассматривают сотрудничество в строительстве и электрификации ж/д в Туркменистане Транспорт 15:34
Руководство Минобороны Азербайджана посетило памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО) Общество 15:33
Мы впервые отмечаем годовщину Ходжалинской трагедии с гордо поднятой головой – ученый Политика 15:31
За преступления против азербайджанского народа в розыск объявлены 304 человека - генпрокурор Политика 15:26
В течение продолжавшейся более 4 часов пресс-конференции Президент Ильхам Алиев ответил на почти 50 вопросов Политика 15:22
От главной задачи в Карабахе ничего не должно нас отводить, иначе мы просто сорвем ее реализацию – Мария Захарова Политика 15:19
Карабах в музыке скрипки и пианино всемирно известного музыканта из Израиля (ВИДЕО) Культура 15:13
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) Культура 15:10
Общественность Азербайджана чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТОРЕПОРТАЖ) Общество 15:09
Необходимо разобраться в причинах и найти виновников трагедии в Ходжалы – российский политолог Политика 15:03
Состоялись узбекско-шведские политические консультации Узбекистан 14:57
Около 75% обязательств азербайджанских банков в январе 2021 г. пришлось на депозиты Финансы 14:53
Международный суд должен признать Ходжалинский геноцид – политолог Политика 14:53
В 2020 году объемы экспорта ульяновской продукции в Азербайджан выросли почти на 50% Бизнес 14:52
Несмотря на события в Армении, нужно идти по пути имплементации договоренностей по Карабаху – Песков Армения 14:40
Состояние Илона Маска снизилось почти на $14 млрд за сутки США 14:39
ASCO получила международный сертификат в области применения специализированного ПО Экономика 14:37
Кампания "Справедливость к Ходжалы!" проводит в Берлине информационную акцию (ФОТО) Политика 14:35
Азербайджан совместно с Турцией сформирует будущее игровой индустрии стран ИКТ 14:32
Свидетельница событий в Ходжалы поделилась воспоминаниями Политика 14:30
В январе этого года экономика Грузии сократилась Бизнес 14:28
В ближайшие дни погода в Азербайджане вновь ухудшится Общество 14:25
Рост уникальных вредоносных ПО делает кибербезопасность как никогда актуальной - "Лаборатория Касперского" ИКТ 14:20
Президент Евросовета посетит Грузию Грузия 14:20
Банковский сектор Азербайджана завершил январь 2021 г. с прибылью Финансы 14:10
В Азербайджане вырос объем ипотечных кредитов в абсолютном значении Финансы 14:06
В армии Азербайджана проведены мероприятия в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида (ФОТО/ВИДЕО) Общество 14:04
В январе 2021 г. текущий портфель проектов ЕБРР в Азербайджане превысил €1 млрд Финансы 14:03
В 2020 году Испания сократила закупки нефти у Азербайджана Энергетика 14:01
Узбекистан принимает меры для развития рыночных механизмов в электроэнергетике Энергетика 13:58
Туркменистан получит новый самолёт Boeing 777-200LR в первом квартале года Транспорт 13:55
Азербайджанская маркетинговая платформа планирует стать региональным игроком ИКТ 13:55
Туркменистан продлил срок приостановки авиарейсов Транспорт 13:48
Армяне уничтожили фактически все религиозные и исторические памятники на некогда оккупированных территориях - госкомитет Азербайджана Общество 13:44
Завтра в Азербайджане будет до 13 градусов тепла Общество 13:39
Геноцид в Ходжалы останется в истории как самая жестокая резня – Севиль Микаилова Политика 13:38
Мы чтим память тех, кто погиб в Ходжалы в 1992 году - посол США в Азербайджане Политика 13:29
Нефтегазовая корпорация Грузии обнародовала объем добычи нефти в стране Энергетика 13:14
Ежегодно 26 февраля первый урок во всех учебных заведениях посвящается Ходжалинскому геноциду - министр образования Азербайджана Общество 13:10
Состояние министра Азада Рагимова улучшается - замминистра Общество 13:01
Чту память азербайджанских братьев и сестер, безжалостно убитых в Ходжалы - Реджеп Тайип Эрдоган Политика 12:58
Первые экспонаты фонда Мемориального комплекса Отечественной войны Азербайджана и Музея Победы (ФОТО) Социум 12:53
В Бакинской высшей школе нефти почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) Общество 12:46
Кровь людей, погибших за освобождение азербайджанских земель, отмщена – Али Ахмедов Политика 12:44
В Казахстане аккредитован новый посол Туркменистана Бизнес 12:39
Крик Ходжалы! Литературно-художественная и музыкальная композиция (ВИДЕО,ФОТО) Культура 12:36
Железнодорожная линия Ляки-Габала готова к сдаче в эксплуатацию - Джавид Гурбанов Экономика 12:32
Агрессия в отношении мирных жителей говорит только о слабости совершившего ее – российский эксперт о Ходжалинском геноциде Политика 12:30
Трогательная история ребёнка, выжившего во время Ходжалинского геноцида, благодаря фонарику в руке… (ВИДЕО) Социум 12:29
Азербайджан почти вдвое увеличил поставки нефти в Украину Энергетика 12:28
Азербайджан сократил экспорт нефти в Индию в 2020 г. Энергетика 12:25
В январе 2021 г. внешнеторговый оборот Турции превысил $30 млрд Турция 12:22
Виновники Ходжалинского геноцида должны быть наказаны - посол Турции Политика 12:21
Грузия значительно увеличила импорт автомобилей из Турции Турция 12:20
В Азербайджане будут предприняты шаги по возобновлению свадебных и траурных церемоний Общество 12:20
В 2020 году Азербайджан поставил в Грецию нефти на $490 млн Энергетика 12:14
В январе 2021 г. турецкий порт Анталья принял около 50 судов Турция 12:12
Франция увеличила импорт автомобилей из Турции Турция 12:11
Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида (ВИДЕО) Политика 12:09
Проводится работа по предоставлению компенсаций в связи с ущербом жителям Ходжалы - омбудсмен Азербайджана Политика 12:09
Память о Ходжалинском геноциде будет жить вечно - омбудсмен Азербайджана Общество 12:03
Совокупные активы азербайджанских банков достигли 32 млрд манатов Финансы 11:58
Разделяем боль трагедии в Ходжалы с братским народом и правительством Азербайджана - посольство Ирана Политика 11:57
Huawei опровергла сообщения о планах начать производство электромобилей Другие страны 11:52
В Нигерии из школы-интерната похитили более 300 учениц Другие страны 11:50
Попытка Армении переписать культурный код Карабаха не удалась - депутат Госдумы РФ Политика 11:47
Вопрос, связанный с военнопленными, находится в центре внимания - омбудсмен Азербайджана Политика 11:44
В Нью-Дели прошли переговоры глав МИД Узбекистана и Индии Узбекистан 11:38
Драгметаллы в Азербайджане дешевеют Финансы 11:34
Вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков выплачено около 627 млн манатов Финансы 11:31
Обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии Грузия 11:29
В Азербайджане минутой молчания почтут память жертв Ходжалинского геноцида Политика 11:29
Узбекско-корейское СП объявило тендер на приобретение силового кабеля Тендеры 11:27
Село Терноют Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:25
Определились победители конкурса проектов «Не забудем Ходжалинский геноцид» (ФОТО) Общество 11:24
Цена азербайджанской нефти приближается к $67 за баррель Финансы 11:18
Свидетели Ходжалинского геноцида впервые рассказывают о трагедии с места событий - Trend TV Политика 11:16
В регионе сложилась новая реальность, однако Армения продолжает враждебную риторику - глава МИД Азербайджана Политика 11:03
Всемирно известный фотограф Реза Дегати поделился фотофактами о трагедии в Ходжалы Политика 10:57
Международные организации должны дать справедливую оценку событиям в Ходжалы - глава МИД Азербайджана Политика 10:52
Президент Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ (ФОТО) Политика 10:47
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:32
Мы требуем справедливости для невинных жертв Ходжалинского геноцида - Хикмет Гаджиев Политика 10:22
Азербайджан впервые вспоминает Ходжалинскую трагедию как страна-победитель - ректор Университета ADA (ФОТО) Политика 10:22
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида Политика 10:07
Все новости