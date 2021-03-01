Туркменистан предоставит безвизовый режим для сотрудников ООН

Бизнес 1 марта 2021 11:34 (UTC+04:00)
Туркменистан предоставит безвизовый режим для сотрудников ООН

БАКУ /Trend/ - Иностранным гражданам с паспортами ООН разрешено сроком до 30 дней без оформления виз приезжать в Туркменистан.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, это правило действует в Туркменистане согласно постановлению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова со 2 марта 2021 года.

Сообщается, что наличие паспорта ООН также позволяет на 30 дней выезд за пределы Туркменистана, пересечение транзитом территории страны.

Помимо этого, иностранные граждане, являющиеся сотрудниками ООН или её специализированных структур, аккредитованных министерством иностранных дел Туркменистана, а также члены их семей освобождаются от оформления визы в течение периода работы в Туркменистане.

Также документом предписано министерству иностранных дел, Государственной миграционной службе, другим соответствующим министерствам и ведомствам совместно с министерством юстиции подготовить и представить в Кабинет министров предложения о внесении в законодательство соответствующих изменений и дополнений в течении месяца.

Ранее МИД Туркменистана подтвердил приверженность государства участвовать в деятельности ООН.

Напомним, что ранее Туркменистан выразил желание открыть в рамках ООН широкий многосторонний диалог по транспортной проблематике с участием всех государств-членов данной организации, специализированных международных структур, мировых финансовых институтов и других заинтересованных сторон.

Также ранее сообщалось, что в Туркменистане будет открыто представительство Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS).

(Автор: Джейла Алиева)

Твиттер: @JeilaAliyeva

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Cizgi by Gulnara Khalilova будет представлен на Международной неделе моды в США с участием 135 стран (ВИДЕО)
Cizgi by Gulnara Khalilova будет представлен на Международной неделе моды в США с участием 135 стран (ВИДЕО)
Медийные личности Азербайджана в образе семи красавиц Низами (ФОТО/ВИДЕО)
Медийные личности Азербайджана в образе семи красавиц Низами (ФОТО/ВИДЕО)
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО)
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Для бурения первой разведочной скважины в рамках SWAP получены все разрешения – BP Энергетика 11:58
Агентство по развитию МСБ Азербайджана в 2020 г. расширило доступ субъектам предпринимательства к финансовому рынку Экономика 11:58
К программе самозанятости будут привлечены 16 тыс. семей - минтруда Азербайджана Общество 11:51
Поисковая система Google остается самой популярной в Азербайджане ИКТ 11:43
В январе 2021 г. турецкий порт Бандырма принял более 70 судов Турция 11:41
ОАЭ и Афганистан закупили туркменскую продукцию на бирже Бизнес 11:39
ОАО ”Азерлотерея“ передано в управление турецкой компании - министр Бизнес 11:37
Туркменистан предоставит безвизовый режим для сотрудников ООН Бизнес 11:34
В Евлахе в ближайшие дни планируется открытие Дома МСБ Экономика 11:33
Фонд "YAŞAT" отправил на лечение в Турцию еще 10 тяжелораненых участников войны (ФОТО) Общество 11:28
В Париже прошел концерт памяти жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) Культура 11:27
Мэрия Тбилиси профинансирует учебу нуждающимся студентам Грузия 11:24
До сегодняшнего дня вакцинированы более 1050 человек - замглавврача бакинской поликлиники №2 Общество 11:19
По инициативе Агентства МСБ Азербайджана в 2020 г. были утверждены два нормативно-правовых акта Общество 11:14
Власти Пакистана подтвердили наличие британского штамма коронавируса в стране Другие страны 11:03
Россия организовала восьмой вывозной авиарейс из Туркменистана Туркменистан 11:00
Цены на азербайджанскую нефть за последнюю неделю февраля (Обзор) Финансы 10:58
Через терминал Джейхан с начала года отгружено свыше 33 млн баррелей нефти с АЧГ Энергетика 10:58
Делегация минкультуры Азербайджана обсудила в Турции укрепление культурных связей (ФОТО) Общество 10:49
Chrome удерживает лидерство среди самых популярных браузеров в Азербайджане ИКТ 10:45
Азербайджан привержен строительству наилучшего будущего - глава МИД Политика 10:43
Банк Республика предлагает кредиты реальному сектору со скидкой 5% Экономика 10:41
Точь-в-точь - Эмин Агаларов в образе Элвиса Пресли (ФОТО/ВИДЕО) Звёздный мир 10:38
В Эстонии вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса Европа 10:38
В этом году получат жилье все семьи шехидов и инвалидов войны в Баку, Сумгайыте и на Абшероне - министр Общество 10:34
Счетная палата Азербайджана приступила к проверкам в Совете господдержки НПО Общество 10:29
Село Гюллюджа Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:25
Instagram лидирует в списке популярных медиа в Азербайджане ИКТ 10:15
Турция увеличила товарооборот с Азербайджаном Турция 10:11
Драгоценные металлы в Азербайджане дешевеют Финансы 10:09
В ближайшие годы семьям шехидов и инвалидам войны будут предоставлены 11 тыс. квартир - Сахиль Бабаев Общество 10:07
Нефть дорожает на оптимизме вокруг экономики США Энергетика 09:49
Манат укрепился к евро и лире Финансы 09:42
Завтра состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана Политика 09:40
Порты Турции приняли в январе 2021 г. около 150 тыс. тонн грузов из Туниса Турция 09:23
Премьер Индии первым привился от коронавируса в ходе нового этапа вакцинации Другие страны 08:51
Хакер украл данные 22 военных США США 08:33
На Филиппинах началась вакцинация от коронавируса Другие страны 08:15
Внедрение цифровых технологий в коридоры TRACECA повысит привлекательность маршрута (Интервью) Экономика 08:00
Свыше 600 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 07:49
У Ирана будет одна из самых успешных платформ в области разработки вакцин - ВОЗ Общество 07:38
Грузинские фермеры теперь могут получить льготы на дизельное топливо онлайн Грузия 07:25
Бразилия приступила ко второму этапу испытаний собственной вакцины от COVID-19 Другие страны 07:05
Запуск ракеты SpaceX с 60 интернет-спутниками отменен перед самым стартом США 06:37
Спецпредставитель США по Афганистану отправится с визитом в Кабул и Доху США 06:14
В США поставки вакцины Johnson & Johnson могут начаться 2 марта США 05:51
Трамп обвинил Байдена в затягивании США в войны США 05:33
Власти Аргентины продлили карантинные ограничения до 12 марта Другие страны 05:15
Более половины банкоматов крупного банка Японии временно перестали работать Другие страны 04:49
Швейцария приступила к смягчению связанных с пандемией ограничений Европа 04:31
Трамп призвал провести в США всеобъемлющую избирательную реформу США 04:05
ВОЗ: коллективного иммунитета от коронавируса можно достичь только путем вакцинации В мире 03:40
Чешские власти ограничили передвижение жителей страны районами проживания Европа 03:19
Трамп не исключил, что будет вновь выдвигаться на пост президента США 02:54
Трамп заявил, что Байден уже стал худшим президентом в истории США США 02:36
США призвали йеменских хуситов прекратить атаки против Саудовской Аравии США 02:18
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче АПЛ Спорт 01:59
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,57 млн человек Турция 01:41
С 1 марта в Грузию без карантина смогут прилетать граждане Азербайджана Грузия 01:24
Купленная за $35 китайская чаша оказалась древностью ценой в $500 тыс. Другие страны 01:04
В США разочарованы отказом Ирана от неофициальной встречи по ядерной сделке США 00:39
Генсек ООН призвал мировое сообщество повлиять на военных в Мьянме Другие страны 00:14
GGF планирует проекты в области энергоэффективности в Грузии Энергетика 00:01
Несколько человек задержали в ходе незаконной акции протеста в Амстердаме Европа 28 февраля 23:42
Более 384 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 28 февраля 23:31
За год сахар в Кыргызстане подорожал на 46% Кыргызстан 28 февраля 23:24
В Иране не считают нужным проводить неофициальную встречу с США по ядерной сделке Ядерная программа 28 февраля 23:18
S&P назвало ключевые риски для экономики Грузии в 2021 году Грузия 28 февраля 23:06
До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить – Серж Саргсян Политика 28 февраля 23:00
Испаноязычные СМИ широко осветили пресс-конференцию Президента Ильхама Алиева (ФОТО) Политика 28 февраля 22:36
В Москве прошла трехсторонняя встреча по Карабаху Политика 28 февраля 22:21
МИД Турции призвал Грецию прекратить выдворять беженцев Турция 28 февраля 21:53
Трамп объявит, что не намерен создавать в США новую партию США 28 февраля 21:37
В Британии выявили наименьшее с сентября число случаев заражения коронавирусом за сутки Европа 28 февраля 21:13
Большая пресс-конференция Президента Ильхама Алиева в центре внимания испанских СМИ Политика 28 февраля 20:57
Государственный долг Узбекистана превысил $23,3 млрд или 40% к ВВП Финансы 28 февраля 20:47
Иран из-за коронавируса остановил авиасообщение с 32-мя странами Транспорт 28 февраля 20:45
В Грузии с первого марта будут отменены еще несколько ограничений Грузия 28 февраля 20:41
В США назвали условия для смягчения санкций против Венесуэлы США 28 февраля 20:19
"Арсенал" обыграл "Лестер" в матче АПЛ Спорт 28 февраля 19:55
Премьер-министр Чехии и его семье угрожали из-за ужесточения противоэпидемических мер Европа 28 февраля 19:31
В Белом доме оценили возможность введения санкций против принца Саудовской Аравии США 28 февраля 19:10
Пресс-конференция Президента Азербайджана Ильхама Алиева широко освещена зарубежными СМИ (ФОТО) Политика 28 февраля 18:51
Село Чирагуз Ходжавендского района (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 28 февраля 18:39
Число жертв разгона антивоенных акций протеста в Мьянме возросло до 17 (Обновлено) Другие страны 28 февраля 18:37
Бабиш считает, что Чехия может начать вакцинацию "Спутником V", не дожидаясь одобрения ЕС Европа 28 февраля 17:51
Сообщения о проблемах в платежной системе смарт-карт не соответствуют действительности – ОАО «Азеришыг» Азербайджан 28 февраля 17:48
Власти Франции призвали Германию не закрывать границу в районе Мозеля из-за пандемии Европа 28 февраля 17:39
Джеррард может сменить Клоппа на посту главного тренера "Ливерпуля" Спорт 28 февраля 17:08
В Сомали при покушении на замначальника Сил обороны погибли два его охранника Другие страны 28 февраля 16:29
Северный Парс - новый газовый хаб Ирана Энергетика 28 февраля 16:10
В 2020 году в Казахстан пережил рекордный для себя baby-boom Казахстан 28 февраля 16:09
Грузинские журналисты и эксперты посетили Физулинский район Азербайджана (ФОТО) Общество 28 февраля 15:51
Азербайджан способен решительно предотвратить любые возможные угрозы – Лейла Абдуллаева Политика 28 февраля 15:35
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,4 Другие страны 28 февраля 15:27
В Азербайджане 117 человек выздоровели от COVID-19, выявлено 270 новых случаев заражения Общество 28 февраля 15:09
В Швеции призвали вновь открыть расследование об убийстве Улофа Пальме в 1986 году Европа 28 февраля 14:52
Президент Европейского Совета сегодня прибывает Грузию Грузия 28 февраля 14:33
Кровавые события в Сумгайыте были спланированной провокацией против Азербайджана – Лейла Абдуллаева Политика 28 февраля 13:45
Село Эйвазханбейли Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 28 февраля 13:11
Все новости