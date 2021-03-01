Туркменистан предоставит безвизовый режим для сотрудников ООН

БАКУ /Trend/ - Иностранным гражданам с паспортами ООН разрешено сроком до 30 дней без оформления виз приезжать в Туркменистан.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, это правило действует в Туркменистане согласно постановлению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова со 2 марта 2021 года.

Сообщается, что наличие паспорта ООН также позволяет на 30 дней выезд за пределы Туркменистана, пересечение транзитом территории страны.

Помимо этого, иностранные граждане, являющиеся сотрудниками ООН или её специализированных структур, аккредитованных министерством иностранных дел Туркменистана, а также члены их семей освобождаются от оформления визы в течение периода работы в Туркменистане.

Также документом предписано министерству иностранных дел, Государственной миграционной службе, другим соответствующим министерствам и ведомствам совместно с министерством юстиции подготовить и представить в Кабинет министров предложения о внесении в законодательство соответствующих изменений и дополнений в течении месяца.

Ранее МИД Туркменистана подтвердил приверженность государства участвовать в деятельности ООН.

Напомним, что ранее Туркменистан выразил желание открыть в рамках ООН широкий многосторонний диалог по транспортной проблематике с участием всех государств-членов данной организации, специализированных международных структур, мировых финансовых институтов и других заинтересованных сторон.

Также ранее сообщалось, что в Туркменистане будет открыто представительство Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS).

(Автор: Джейла Алиева)

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