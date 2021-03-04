БАКУ /Trend/ - Азербайджан заинтересован в укреплении экспортно-инвестиционного потенциала с Аргентиной.

Как сообщает Trend со ссылкой на Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO), об этом сказал исполняющий обязанности руководителя AZPROMO Юсиф Абдуллаев на встрече с послом Аргентины в Азербайджане Серхио Освальдо Перес Гунеллой.

По его словам, в Азербайджане имеется благоприятная бизнес-среда и инвестиционный климат, ведутся работы по продвижению бренда “Made in Azerbaijan” за рубежом и расширению географии экспорта азербайджанской продукции.

Посол Аргентины подчеркнул важность развития связей своей страны с Азербайджаном и поделился мнением о направлениях развития сотрудничества.

На встрече обсуждались вопросы укрепления взаимного экспортно-инвестиционного партнерства с Аргентиной.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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