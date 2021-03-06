Энергетика и туризм - наиболее продуктивные секторы для сотрудничества между Северной Македонией и Азербайджаном – министр

Бизнес 6 марта 2021 11:46 (UTC+04:00)
Энергетика и туризм - наиболее продуктивные секторы для сотрудничества между Северной Македонией и Азербайджаном – министр
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