ЕС реализует новые программы в Грузии в 2021 году

БАКУ / Trend / - Новые программы, которые Евросоюз (ЕС) реализует в Грузии в 2021 году, в основном ориентированы на то, чтобы помочь Грузии оправиться от воздействия пандемии COVID-19, сообщили Trend в делегации ЕС в Грузии.

Согласно источнику, к ним относятся:

• Контракт ЕС о государственном строительстве и устойчивости для Грузии в поддержку антикризисного экономического плана Грузии, призванного помочь гражданам Грузии оправиться от воздействия пандемии COVID-19.

• Фонд устойчивости ЕС для Грузии: управление экономикой, окружающей средой, здравоохранением и миграцией поддерживает Грузию в соблюдении приоритетов Соглашения об ассоциации и в то же время помогает Грузии справиться с воздействием вспышки COVID-19 на ее социально-экономическое положение и здравоохранение.

• Европейский союз и Европейское региональное бюро ВОЗ будут работать вместе, чтобы поддержать внедрение вакцины против COVID-19 и вакцинацию в Грузии. Проект, финансируемый Европейским союзом и реализуемый ВОЗ, будет охватывать все фазы, представляющие "сквозную" поддержку, - развертывание вакцины против COVID-19 и вакцинацию, а также послужит крупным капиталовложением в укрепление системы плановой иммунизации. Проект будет реализован ВОЗ в течение трех лет в рамках финансируемой Европейским союзом инициативы на 40 миллионов евро по поддержке шести стран Европейского региона ВОЗ в подготовке, развертывании и мониторинге развертывания вакцин против COVID-19.

"ЕС осуществляет более 130 проектов в Грузии в области экономического развития, образования и трудовой политики, управления, прав человека, энергетики, окружающей среды, культуры и контактов между людьми с общим бюджетом около 500 миллионов евро", - заявили в делегации ЕС в Грузии.

Согласно источнику, около двух третей этой суммы направлено на экономическое развитие и создание рабочих мест, около четверти поддерживает хорошее управление и ценности, почти 10 процентов направлено на экологическую политику, а оставшаяся часть сосредоточена на контактах между людьми и культуре.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)