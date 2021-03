Британская ETD Consulting заинтересована в ведении бизнеса в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Компания European Technology Development Ltd заинтересована в ведении бизнеса в Туркменистане, сообщили Trend в компании European Technology Development Ltd.

"Мы будем заинтересованы в ведении бизнеса в Туркменистане и других странах региона", - заявили в компании, добавив, что они сотрудничают со многими странами мира.

Говоря о своей деятельности, компания сообщила, что она проводит инспекцию и оценку состояния электростанций, а также нефтеперерабатывающих или химических заводов.

ETD Consulting - независимая компания, зарегистрированная в Великобритании, но работающая по всему миру.

Отметим, что британские компании занимают на туркменском рынке заметные позиции. Так, Dragon Oil работает с 1999 года в туркменском секторе Каспия и является одним из крупнейших иностранных инвесторов.

Другая компания - Petrofac в сентябре 2013 года осуществила сервисный проект по разработке газового месторождения Галкыныш в Марыйской области.

Gaffney, Cline & Associates активно привлекается Ашхабадом к проведению независимого аудита газовых месторождений, по запасам которых Туркменистан занимает четвертое место в мире.

Кроме того, с компанией De La Rue связана история национальной валюты - туркменского маната. Две страны ранее подписали межправительственную конвенцию об устранении двойного налогообложения и предотвращении фискального уклонения в отношении налогов на доход и от прироста стоимости капитала.

На деловых переговорах отмечается наличие общих интересов в таких ключевых направлениях сотрудничества, как инвестиции, энергетика и транспорт. В работе совместных бизнес-форумов принимают участие такие компании, как British Expertise International, Aggreko, Arempa International Ltd (FZE), Buried Hill, De La Rue, Global ATS Ltd, Industrial Power Group, JTA, Rapiscan Systems Ltd, Tensar, TheCityUK.

