Индекс деловой активности вырос Казахстане

Индекс деловой активности в феврале вырос на 0,6 пункта до – 49, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Наибольшее увеличение отмечено в секторе услуг, где индекс поднялся до 49,2 с 47,4 в январе. В строительстве показатель снизился до 47,4 (51,1 в январе), в промышленности – до 49,0 (49,4 в январе).

«В разрезе регионов в феврале улучшились показатели деловой активности в Северо-Казахстанской области (54,0) и в Нур-Султане (52,5), снизились – в Туркестанской области (42,6). Текущие условия ведения бизнеса предприятия реального сектора в феврале оценены нейтрально. По данным опроса, в целом, улучшились инфраструктура, доступ к финансам и кредитам, а также защита бизнеса. При этом спрос на продукцию/услуги и налоговая нагрузка, остаются факторами, негативно повлиявшими на условия ведения бизнеса», - говорит Жандос Шаймарданов.

Ожидания предприятий на следующие 6 месяцев более оптимистичны: оценка будущих условий составила 24,0. В результате индекс бизнес климата в феврале составил 11,9 против 6,0 в январе.

В феврале 2021 года в опросе приняли участие 457 предприятий: в сфере строительства – 66, промышленности – 175, услуг – 216