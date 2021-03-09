Туркменистан назвал количество проведенных встреч с начала года

Бизнес 9 марта 2021 15:53 (UTC+04:00)
Туркменистан назвал количество проведенных встреч с начала года

БАКУ /Trend/ - С января по февраль 2021 года Министерством иностранных дел Туркменистана в онлайн режиме было проведено 264 встречи различного уровня, сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Согласно сообщению, встречи были в основном проведены по двусторонним контактам по линии МИД.

Отмечается, что за отчетный период проводилась соответствующая работа по развитию сотрудничества в двустороннем и многостороннем формате, по линии региональных и международных организаций.

Сообщается, что в настоящее время продолжается соответствующая работа по организации встреч главы государства с руководителями зарубежных стран.

Отметим, что в январе 2021 года состоялся ряд важных событий для Туркменистана. В их числе – ввод в строй 30-километровой железнодорожной ветки между станциями Акина-Андхой в Афганистане, линии электропередачи напряжением 500 киловольт и протяженностью 153 километра по маршруту Керки (Туркменистан) – Андхой (Афганистан), а также международной оптико-волоконной системы связи и транзитных потоков Ымамназар (Туркменистан) – Акина (Афганистан) и Серхетабат (Туркменистан) – Тургунди (Афганистан).

Ещё одно важное событие – подписание Меморандума о взаимопонимании между Туркменистаном и Азербайджаном о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения Dostlug в Каспийском море.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

Твиттер: @JeilaAliyeva

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