Литва заинтересована в привлечении грузинских инвестиций – литовский МИД

Бизнес 10 марта 2021 00:01 (UTC+04:00)
Литва заинтересована в привлечении грузинских инвестиций – литовский МИД

БАКУ / Trend / - Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Грузии в Литве по состоянию на 3 квартал 2020 года составил 7,21 миллиона евро.

Об этом Trend сообщили в Министерстве иностранных дел Литовской Республики.

"В третьем квартале 2020 года прямые инвестиции Литвы в Грузию составили 7,14 миллиона евро", – сказали в ведомстве.

Согласно источнику, основными сферами литовских инвестиций в Грузии являются административные, финансовые, профессиональные и научные услуги, операции с недвижимостью.

"Грузия в основном инвестирует в Литву в секторы размещения, профессиональную и научную деятельность, частные покупки и продажи недвижимости, ремонт автомобилей и мотоциклов", –сказали в МИД.

По словам источника, Литва заинтересована в привлечении грузинских инвестиций в секторы туризма, транспорта и логистики: "Потенциальными секторами литовских инвестиций в Грузию могут быть химическая продукция, машины и оборудование, машиностроение, продукты питания".

Отметим, что Грузию и Литву связывают тесные дружеские и партнерские отношения во всех сферах сотрудничества.

Около 20 международных договоров, подписанных между странами, служат правовой основой для плодотворного сотрудничества в сферах экономики, культуры, образования, спорта, сельского хозяйства, здравоохранения и др. Тесное сотрудничество продолжается в рамках международных организаций.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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