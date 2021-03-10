Госслужба Азербайджана выставит на аукцион 65 объектов госимущества

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана шестого апреля 2021 года проведёт очередной аукцион, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

Согласно информации, на аукцион будут выставлены 65 объектов госимущества, в том числе 24 малых государственных предприятия и недостроенных объектов, 41 акционерное общество.

Отмечается, что в аукционе могут принять участие все желающие. Помимо этого, лица, заинтересованные в процессе, могут наблюдать за ходом аукциона как в Пространстве оказания имущественных услуг Государственной службы по имущественным вопросам, так и с использованием электронных ресурсов.

Лица, желающие принять участие в торгах на официальном сайте службы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az, должны пройти регистрацию и оплатить задаток в размере 10 процентов от начальной аукционной цены собственности, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона можно присоединиться к торгам, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел "Электронный аукцион".

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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