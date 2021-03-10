Посол России ожидает роста товарооборота с Азербайджаном в 2021 году

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Россией и Азербайджаном вырастет в нынешнем году.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана, об этом сказал российский посол в Баку Михаил Бочарников на встрече с представителем Федеральной таможенной службы РФ Георгием Песчанских и председателем ГТК Сафаром Мехтиевым.

По его словам, прибытие в Баку представителя Федеральной таможенной службы России послужит дальнейшему укреплению отношений между таможенными органами двух стран.

В свою очередь, Песчанских с удовлетворением отметил профессионализм азербайджанских коллег и поделился своими предложениями по первоочередным мероприятиям, направленным на рост двустороннего товарооборота.

Как отметил далее председатель ГТК, таможенные органы России и Азербайджана внесли важный вклад в рост двустороннего товарооборота.

"Таможенные органы России и Азербайджана постоянно осуществляют совместную работу, а взаимная поддержка была неоднократно продемонстрирована на международных и региональных встречах и мероприятиях", - подчеркнул Мехтиев.

"Между таможенными органами двух стран подписаны важные документы в области взаимного обмена информацией и укрепления сотрудничества. Благодаря нововведениям обеспечена прозрачность, в несколько раз выросли поступления в госбюджет, достигнут значительный прогресс в борьбе с контрабандой, в особенности с незаконным оборотом наркотиков", - сказал он.

Мехтиев также выразил надежду на то, что до конца 2021 года будет сдан в эксплуатацию таможенный пост Ханоба на азербайджано-российской границе.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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