Хорватские компании увеличивают экспорт IT-технологий в Азербайджан - посольство

БАКУ /Trend/ - Хорватские компании увеличивают экспорт IT-технологий в Азербайджан.

Об этом Trend сообщили в посольстве Хорватии в Азербайджане.

В посольстве заявили, что любым вопросам, затрагивающим экономические и торговые отношения между Азербайджаном и Хорватией, можно дать вполне удовлетворительную оценку, поскольку Хорватия входит в двадцатку стран с наибольшим объемом торговли с Азербайджаном.

"За одиннадцать месяцев 2020 года товарооборот составил около 440 миллионов евро. В основном это касается импорта нефти из Азербайджана, но экспорт IT-технологий в Азербайджан хорватскими компаниями также растет", - сказали в посольстве.

Конечно, как отметили в посольстве Хорватии, всегда есть возможности для улучшения и расширения двусторонних торгово-экономических отношений.

"По этой причине созданы комиссии по реализации и развитию экономического сотрудничества между двумя странами. К сожалению, из-за ситуации, вызванной COVID-19, встреча, запланированная на прошлый год в Загребе, не состоялась", - добавили в посольстве.

В посольстве Хорватии заявили, что подготовка к следующей встрече уже ведется, но будет ли она проведена лицом к лицу или же онлайн, будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)