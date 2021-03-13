Румыния назвала последние статистические данные товарооборота с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Румынией и Туркменистаном с января по октябрь 2020 года составил 68,7 миллионов долларов, сообщили Trend в Министерстве экономики, предпринимательства и туризма Румынии.

"Экспорт Румынии в Туркменистан составил 4,7 миллиона долларов, что на 25,45 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении румынского министерства.

Между тем, в министерстве добавили, что импорт Румынии из Туркменистана составил более 64 миллионов долларов.

"Структура румынского экспорта в октябре 2020 года показывает, что наибольшую долю в экспорте в Туркменистан занимают: оборудование, приборы, электрооборудование с долей 92,9 процента и продукция химической и смежных отраслей с долей 4,1 процента", - говорится в сообщении.

Кроме того, министерство назвало 3 категории продукции, экспортируемой из Румынии в Туркменистан: детали для буровых или проходческих машин; детали машин (кроме деталей из чугуна или литой стали); приемное устройство для телевидения, цветное, с жидкокристаллическим экраном (кроме включающей в свой состав видеозаписывающую или воспроизводящую аппаратуру, мониторы и телевизионное проекционное оборудование).

Между тем структура румынского импорта из Туркменистана показывает, что наибольшую долю в октябре 2020 года занимают минеральные продукты с долей 78,2 процентов и продукция химической и смежных отраслей с долей 21,6 процента.

По данным министерства, топ-3 категории продукции, импортируемой из Туркменистана в Румынию, составляют: прочие нефтяные масла, масла, полученные из битуминозных минералов, а также неочищенные; мочевина, содержащая более 45 процентов массы азота на сухом безводном продукте; прочие мешки и мешки, используемые для упаковки товаров.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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