Румыния назвала последние статистические данные товарооборота с Туркменистаном

Бизнес 13 марта 2021 00:01 (UTC+04:00)
Румыния назвала последние статистические данные товарооборота с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Румынией и Туркменистаном с января по октябрь 2020 года составил 68,7 миллионов долларов, сообщили Trend в Министерстве экономики, предпринимательства и туризма Румынии.

"Экспорт Румынии в Туркменистан составил 4,7 миллиона долларов, что на 25,45 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении румынского министерства.

Между тем, в министерстве добавили, что импорт Румынии из Туркменистана составил более 64 миллионов долларов.

"Структура румынского экспорта в октябре 2020 года показывает, что наибольшую долю в экспорте в Туркменистан занимают: оборудование, приборы, электрооборудование с долей 92,9 процента и продукция химической и смежных отраслей с долей 4,1 процента", - говорится в сообщении.

Кроме того, министерство назвало 3 категории продукции, экспортируемой из Румынии в Туркменистан: детали для буровых или проходческих машин; детали машин (кроме деталей из чугуна или литой стали); приемное устройство для телевидения, цветное, с жидкокристаллическим экраном (кроме включающей в свой состав видеозаписывающую или воспроизводящую аппаратуру, мониторы и телевизионное проекционное оборудование).

Между тем структура румынского импорта из Туркменистана показывает, что наибольшую долю в октябре 2020 года занимают минеральные продукты с долей 78,2 процентов и продукция химической и смежных отраслей с долей 21,6 процента.

По данным министерства, топ-3 категории продукции, импортируемой из Туркменистана в Румынию, составляют: прочие нефтяные масла, масла, полученные из битуминозных минералов, а также неочищенные; мочевина, содержащая более 45 процентов массы азота на сухом безводном продукте; прочие мешки и мешки, используемые для упаковки товаров.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

Твиттер: @JeilaAliyeva

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Заслуженный артист Азербайджана Адалят Шукуров прошел вакцинацию от COVID-19 (ФОТО)
Заслуженный артист Азербайджана Адалят Шукуров прошел вакцинацию от COVID-19 (ФОТО)
Романтический вечер Фаика Агаева при свечах с красивой незнакомкой (ВИДЕО)
Романтический вечер Фаика Агаева при свечах с красивой незнакомкой (ВИДЕО)
Из артисток в деловых леди! Азербайджанские знаменитости, которые преуспели в бизнесе (ФОТО)
Из артисток в деловых леди! Азербайджанские знаменитости, которые преуспели в бизнесе (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Ученые заявили о зарождении нового континента в Индийском океане В мире 00:17
Румыния назвала последние статистические данные товарооборота с Туркменистаном Бизнес 00:01
Бразилия подписала контракт на покупку вакцины "Спутник V" Другие страны 12 марта 23:47
Вулканы в Азербайджане ограниченно используются в медицинских целях - исследование Общество 12 марта 23:35
ГЭЦ Азербайджана о дате выпускных (вступительных) экзаменов Общество 12 марта 23:00
В Азербайджане подготовлены предложения по эффективному использованию вулканической грязи Общество 12 марта 22:45
На освобожденных территориях Азербайджана планируется разместить 1 млн человек - профессор Общество 12 марта 22:34
В США заявили, что ведут непрямые переговоры с Ираном через ЕС США 12 марта 22:17
ЮНИСЕФ: В ближайшие недели Грузия получит 129 600 доз вакцины AstraZeneca Грузия 12 марта 22:01
Узбекистан подарил Кыргызстану 20 карет скорой помощи местного производства Кыргызстан 12 марта 21:27
В Иран прибыла партия индийской вакцины от коронавируса Иран 12 марта 21:22
Сулейман Рустам и Гачаг Наби — от Абшерона до Губадлы, все во имя простого народа (ФОТО) Культура 12 марта 21:20
ВОЗ призывает продолжать использовать вакцину компании AstraZeneca В мире 12 марта 21:10
Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением о минных полях на освобожденных землях Политика 12 марта 20:54
«Встретимся в Карабахе» - на платформе Baku Network состоялась международная конференция с участием экспертов из Грузии, России, Литвы, Молдовы, Австрии (ВИДЕО) Политика 12 марта 20:27
Как партизан Украины поддерживали листовками со стихами азербайджанского поэта (ФОТО) Культура 12 марта 20:21
Посол Казахстана вручил Михаилу Гусману орден "Дружбы" II степени согласно указу Токаева В мире 12 марта 20:07
В Баку подвели итоги конкурса "Весенние сюжеты" Культура 12 марта 19:47
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа "Время урока" Общество 12 марта 19:30
Будут разработаны стратегический и операционный планы Фонда возрождения Карабаха (ФОТО) Общество 12 марта 19:27
На границе с Арменией открылась новая воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) Политика 12 марта 19:16
В танковых подразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проводятся занятия (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 12 марта 19:04
ОАО "Mega Life Insurance" включена в реестр БОС Азербайджана Финансы 12 марта 18:58
Европейские компании намерены продолжить деятельность в Азербайджане (ФОТО) Экономика 12 марта 18:49
Конкурентоспособные тарифы делают азербайджанскую электроэнергию более выгодной для Грузии Энергетика 12 марта 18:45
Поступления от экспорта нефтепродуктов производства Бакинского НПЗ превысили $330 млн Энергетика 12 марта 18:39
Структура при Минсельхозе Азербайджана направит свыше 25 тыс. манатов на аудит финотчетности Финансы 12 марта 18:36
ПО "Азеригаз" будет отправлять абонентам уведомления о приостановлении подачи газа Энергетика 12 марта 18:30
В Азербайджане изменились правила субсидирования производства сельхозпродукции Экономика 12 марта 18:23
Туркменский НПЗ объявил тендер на закупку бурового оборудования Тендеры 12 марта 18:18
В Азербайджане внесена ясность в вопрос стоимости земельного участка для частного строительства Экономика 12 марта 18:16
Высокое доверие к Азербайджану: Иностранные компании вступили в конкуренцию за восстановление Карабаха — французская газета "Lagazetteaz.fr" Политика 12 марта 18:12
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского Политика 12 марта 18:07
В Азербайджане соотношение чистой минимальной зарплаты к среднемесячной выросло до 38% Экономика 12 марта 18:03
Проект паспорта вакцинации ЕС будет включать лишь вакцины, одобренные ЕМА Европа 12 марта 18:01
Французская компания поставит в Азербайджан крупную партию электровозов Экономика 12 марта 17:52
Грузия принимает участие в Берлинской международной туристической бирже Грузия 12 марта 17:42
Представители Минобороны Азербайджана и местных органов ИВ продолжают навещать семьи шехидов (ФОТО) Общество 12 марта 17:39
Муниципальные чиновники не должны принимать решения единолично - минюст Общество 12 марта 17:31
Высота волн на Каспии достигла 5,5 метра — Фактическая погода Общество 12 марта 17:29
Глава МИД Азербайджана направил генсеку ООН письмо в связи с армянскими военнослужащими (ФОТО) Политика 12 марта 17:22
Туркменский госконцерн объявил тендер на закупку химпродукции Тендеры 12 марта 17:18
В Азербайджане сократился объем кредитов, выданных правительственным учреждениям Финансы 12 марта 17:10
Минздрав Азербайджана одобрил применение российской вакцины "Спутник V" Общество 12 марта 17:05
В Физули обнаружена очередная партия брошенного армянами оружия и боеприпасов (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 12 марта 17:04
“Nar” подводит итоги 2020 года ИКТ 12 марта 16:56
Фермерам в Азербайджане будут выданы субсидии (ВИДЕО) Экономика 12 марта 16:54
Семье шехида Отечественной войны подарена трехкомнатная квартира в Мингячевире (ФОТО) Общество 12 марта 16:50
Канцлер Австрии заявил, что отдельные страны ЕС заключили тайные сделки о поставках вакцин Европа 12 марта 16:45
Отреставрированы рукописи Хуршидбану Натаван (ФОТО) Культура 12 марта 16:43
В Азербайджане выявлено 576 новых случаев заражения COVİD-19, вылечились 217 человек Общество 12 марта 16:41
Грязевые вулканы в Азербайджане будут использоваться в туристических целях Экономика 12 марта 16:37
В Министерстве связи Азербайджана и его структуре произведены новые назначения Экономика 12 марта 16:31
ЕС намерен достичь коллективного иммунитета от COVID-19 к концу лета Европа 12 марта 16:23
Испания почти в 3 раза увеличила импорт азербайджанской продукции Бизнес 12 марта 16:20
100-летний "Марш Истикляль" прозвучал со сцены Международного центра мугама Культура 12 марта 16:16
Азербайджан нарастил импорт удобрений более чем в 5 раз Бизнес 12 марта 16:11
ЦБ России и Туркменистана активизируют надзор за деятельностью кредитных организаций Финансы 12 марта 16:08
Граждане Азербайджана остаются основной клиентской базой местного оздоровительного туризма Экономика 12 марта 16:05
Microsoft уведомила о выявлении "нового семейства" компьютерных программ-вымогателей США 12 марта 15:58
Эрдоган заявил, что Турция продолжает переговоры с Россией по вакцине "Спутник V" Турция 12 марта 15:57
Сербия вводит локдаун на выходные Европа 12 марта 15:55
Комиссия по вопросам помилования Азербайджана рассмотрит свыше 1000 обращений Политика 12 марта 15:54
Победа в Отечественной войне создала новые возможности для развития Азербайджана - депутат Экономика 12 марта 15:52
Товуз под снежным покрывалом (ФОТО) Общество 12 марта 15:48
На выходные Бакметрополитен протестирует поезда Общество 12 марта 15:44
OMV Petrom перечислит значительные средства в госбюджет Грузии Энергетика 12 марта 15:39
В Азербайджане не было обращений в суд из-за необоснованного прекращения выплаты пенсий Общество 12 марта 15:36
Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу (ФОТО) Политика 12 марта 15:26
Саудовская Аравия возобновит внешнее авиасообщение с 17 мая Арабские страны 12 марта 15:23
В Азербайджане будет определен реабилитационный потенциал лиц с инвалидностью Общество 12 марта 15:22
АБР окажет поддержку развитию азербайджанского рынка капитала Финансы 12 марта 15:11
В Нахчыванской АР растет производство сельскохозпродукции Бизнес 12 марта 15:08
Дальнейший рост инфицирования в Азербайджане сделает неизбежным ужесточение карантина - депутат Общество 12 марта 15:05
Состоялась презентация книги Намика Алиева «Day.az: встретимся в Карабахе», посвященная памяти Эльхана Алескерова (ФОТО) Политика 12 марта 15:05
Двусторонняя торговля между Грузией и Венгрией возросла Бизнес 12 марта 15:03
ОАЭ объявили о создании в Израиле инвестфонда на $10 млрд Арабские страны 12 марта 15:02
Инвестиции в Грузию в 2020 упали в два раза Грузия 12 марта 14:54
До конца года Туркменистан вернет часть иностранных кредитов в сельхозсекторе Бизнес 12 марта 14:53
Президент ассоциации "Опера Европа" одобрил предложение азербайджанского дирижера Культура 12 марта 14:44
Чешские компании заинтересованы в участии в сфере ВИЭ Азербайджана Энергетика 12 марта 14:42
Госдеп США разочарован решением суда о досрочном освобождении армянского террориста Турция 12 марта 14:32
Промпроизводство в Нахчыванской АР выросло с начала года Бизнес 12 марта 14:31
Потерявший обе ноги ветеран Отечественной войны Азербайджана обеспечен высокотехнологичными протезами (ВИДЕО) Азербайджан 12 марта 14:24
При оргподдержке посольства в Баку состоялся совместный онлайн-концерт по случаю 30-летия Независимости Туркменистана Туркменистан 12 марта 14:12
Чехия надеется получить доступ к «Южному газовому коридору» - министерство промышленности Энергетика 12 марта 14:05
В Японии обнаружили неизвестный штамм коронавируса Другие страны 12 марта 14:03
Чехия и Азербайджан подпишут новое соглашение об энергосотрудничестве – министерство Энергетика 12 марта 14:00
Экспорт британских товаров в ЕС сократился в январе на 41% после завершения Brexit Европа 12 марта 13:59
Россия отмечает конструктивный настрой Азербайджана и Армении в рамках трехсторонней рабочей группы по Карабаху Политика 12 марта 13:55
Оперативно-тактические учения ВС Азербайджана не создают рисков для стабильности в регионе - МИД России Политика 12 марта 13:53
AccessBank объявляет тендер на обеспечение печатными изделиями. Экономика 12 марта 13:50
В Азербайджане разработаны предложения по увеличению некоторых соцвыплат Общество 12 марта 13:48
Казахстанский контейнеровоз "Барыс" вернулся из Баку в порт приписки Транспорт 12 марта 13:43
В Азербайджане снизилось количество преступлений при несении военной службы - военная прокуратура Общество 12 марта 13:37
Боевой опыт ВС Азербайджана изучают в армиях многих стран мира - Закир Гасанов Политика 12 марта 13:26
Объем ВВП Нахчыванской АР увеличился Бизнес 12 марта 13:17
Соцвыплаты за март в Азербайджане будут осуществлены до праздника Новруз - госфонд соцзащиты Экономика 12 марта 13:16
Фонд Гейдара Алиева взял под контроль лечение заслуженного артиста Парвиза Багирова Общество 12 марта 13:15
Фонд YAŞAT покрыл расходы на операции еще трем ветеранам войны (ФОТО) Общество 12 марта 13:08
Все новости