IFC помогает грузинскому Credo банку расширить доступ к высококачественным финансовым услугам
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Industry 4.0 создает в Азербайджане новые возможности для повышения конкурентоспособности ИТ-компаний
У Армении нет другого выбора, кроме как соблюдать соглашение от 10 ноября и открыть коммуникации - азербайджанский депутат
Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана выдвигаются по обозначенным маршрутам (ФОТО/ВИДЕО)
Завершена предварительная инвентаризация недвижимости в 124 освобожденных населенных пунктах Азербайджана - минэкономики
В Агентстве по развитию МСБ Азербайджана обсуждены поправки в закон об оценочной деятельности (FOTO)
Азербайджан является сторонником сотрудничества на основе принципа неприкосновенности границ - глава МИД
Аббас Ибрагимов:«Проекты трансформации Международного Банка Азербайджана модернизируют, меняют и открывают для нас путь в будущее»
Фонд "YAŞAT" продолжает оказывать помощь семьям шехидов и ветеранам Отечественной войны Азербайджана
Привлеченные к учениям войска ВС Азербайджана выдвигаются в районы оперативного назначения (ФОТО/ВИДЕО)