Азербайджанские предприниматели получили субсидии на более чем 34 млн манатов - министр

БАКУ /Trend/ - В рамках механизма поддержки предпринимательства в Азербайджане в ходе борьбы с COVID-19 предпринимателям выделяется процентная субсидия в размере 100 миллионов манатов по существующему кредитному портфелю в один миллиард манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в своем аккаунте в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Глава ведомства отметил, что до сегодняшнего дня субъектам предпринимательства было выплачено 34,3 миллиона манатов из этой суммы.

Ранее Джаббаров заявлял, что в рамках мер по минимизации последствий пандемии COVİD-19 в течение 2020 года предпринимателям в Азербайджане были выделены гарантированные кредиты на сумму 169 миллионов манатов. Также было принято решение о предоставлении им процентной субсидии в размере 33 миллионов манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni