Казахстанская Samruk-Kazyna Construction разместила облигации в российских рублях

Евразийский банк развития (ЕАБР) выступил единственным организатором размещения облигаций в российских рублях АО «Samruk-Kazyna Construction» (дочерняя компания АО «ФНБ «Самрук-Казына», Республика Казахстан). Расчеты по сделке проведены 16 марта 2021 года на бирже МФЦА (Международный финансовый центра «Астана»), передает Trend со ссылкой на ЕАБР.

Книга заявок по выпуску открыта 16 марта 2021 года. Срок обращения облигаций — 1,75 года. Объем размещения составил 2 млрд российских рублей. Интерес со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку купона на уровне 8,0% годовых. Депозитарием выпуска является AIX CSD.

«Дебютная сделка в российских рублях АО „Samruk-Kazyna Construction“ на площадке МФЦА открывает новые возможности для казахстанских эмитентов по диверсификации базы фондирования и использования МФЦА в качестве альтернативной площадки по привлечению долгового капитала. ЕАБР в качестве организатора готов оказывать дальнейшее содействие подобным транзакциям, способствующим интеграции финансовых рынков стран — участниц Банка», — отметил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Банк учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном, со штаб-квартирой в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроении.