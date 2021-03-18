Молкомбинат «Ставропольский» начал экспортировать лактозу в Грузию и Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В 2020 году молочный комбинат «Ставропольский» осуществил первые поставки лактозы на зарубежные рынки.

Об этом сообщает Trend со сслыкой на ФГБУ «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

Согласно информации, две пробные партии объемом 1,5 тонны отгружены в Грузию и Азербайджан.

«Лактоза – продукция высокого передела. Это инновационная продукция, которую мы первыми в России начали производить в 2019 году в рамках инвестиционного проекта, реализованного с господдержкой. И в прошлом году мы первые партии отправили на экспорт», – рассказал «Агроэкспорту» руководитель инновационных проектов молочного комбината «Ставропольский» Иван Артамонов.

Предприятие планирует продолжить поставки лактозы и в текущем году. «Экономическая ситуация у многих клиентов остается непростой, но контракты подписаны, планы есть», – добавил Артамонов.

По его словам, лактоза является перспективным экспортным продуктом: хотя в России еще не преодолена импортозависимость, тем не менее производимая внутри страны лактоза конкурентоспособна на внешних рынках. Также в прошлом году продукция «Ставропольского» была экспортирована в США. «На этот рынок поставлены глазированные сырки, мороженое, творожная масса. Кроме того, они заказали молоко вареное сгущенное с сахаром «Коровка» с пребиотиком-пектином в виде конфет. Эти конфеты в 2020 году победили в национальной премии «Приоритет», и отзывы из США о них также оказались положительными», – отметил Артамонов.

Поставку первой партии в США комбинат осуществил через одну из российских торговых компаний. «Уже произведена вторая поставка, сейчас есть третий заказ. В настоящее время изучаем возможность организовать прямые поставки нашей продукции в США: предстоит пройти довольно сложный процесс сертификации и аттестации, но мы уже работаем над этим вопросом», – заверил Артамонов.

В текущем году МК «Ставропольский» может осуществить поставку в Израиль молочной продукции под собственной торговой маркой (СТМ) одной из компаний. На продукции будет стоять СТМ израильского дистрибьютора, при этом будет надпись «Сделано в России», пояснил Артамонов.

«Это глазированные сырки, мороженое и другая продукция глубокой заморозки, то есть та продукция, которая имеет длительные сроки хранения, – продолжил он. – Однако в будущем мы планируем включить в поставки и другие молочные продукты, в том числе сыры. В настоящее время проходим сертификацию и в ближайшее время — возможно, уже весной, планируем отправить первый контейнер».

До конца 2021 года «Ставропольский» предполагает отгрузить от 5 до 10 контейнеров в Израиль. Еще одно перспективное экспортное направление – Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщил Артамонов, ранее комбинат отправил в эту страну один контейнер с молочным мороженым «Имбирное» и «Кулфи» (индийское со специями), и продажи прошли успешно.

«Однако у нашего партнера возникли проблемы, и сейчас ведем переговоры с другими компаниями в ОАЭ при содействии Российского экспортного центра и российского торгового дома», – сообщил руководитель инновационных проектов комбината.

АО «Молочный комбинат «Ставропольский» – одно из ведущих пищевых предприятий Ставропольского края и юга России. Мощности предприятия позволяют перерабатывать до 400 тонн молока в сутки. Ассортимент компании включает более 500 наименований продукции, среди них – питьевое молоко, кисломолочные продукты, сыры, сливочное масло, сухая подсырная сыворотка, сухое обезжиренное молоко и др. В начале 2019 года на предприятии запущена первая очередь автоматизированного производства пищевой и фармакопейной лактозы мощностью 5 тонн готового сухого продукта в смену.

По данным ФТС, в 2020 году Россия отправила на зарубежные рынки 152 тонны лактозы и сиропа лактозы, что на 68 процентов больше показателя 2019. В стоимостном выражении экспорт увеличился на 46 процентов до 390 тысяч долларов.

Основными странами покупателями Беларусь (62 процентов от стоимостного объема), Казахстан (24 процентов), Узбекистан (6,6 процентов). В целом экспорт молочной продукции России в прошлом году составил 207 тысяч тонн (рост на 16 процентов) на сумму 318 миллиона долларов (рост на 11 процентов).

(Автор: Фидан Бабаева)

