ТЭС Бакинского завода по утилизации твердых бытовых отходов ежегодно обеспечивает электроэнергией 100 тыс. семей - министр

БАКУ /Trend/ - Более 50 процентов электроэнергии из альтернативных источников в Азербайджане ежегодно вырабатывается в результате термической утилизации отходов на Бакинском заводе по утилизации твердых бытовых отходов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он отметил, что тепловая электростанция при заводе обеспечивает электроэнергией в среднем 100 тысяч семей в течение года.

Ранее Джаббаров заявлял, что выбор Азербайджана в качестве одного из центров сети четвертой промышленной революции внесет важный вклад в экономику страны.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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