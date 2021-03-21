Румыния о влиянии пандемии на сотрудничество с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Учитывая ограничения на поездки, введенные из-за пандемии Covid-19, была затронута организация бизнес-форумов для продвижения компаний, экономического климата и возможностей сотрудничества в Туркменистане и Румынии, сообщили Trend в Министерстве экономики, предпринимательства и туризма Румынии.

Также в министерстве сообщили, что восьмое заседание Совместной межправительственной комиссии было перенесено на 2021 год из-за пандемии.

"Мы уверены, что организуем следующее заседание Совместной межправительственной комиссии, как только это позволит эпидемиологическая ситуация в обеих странах", - отметила румынская сторона.

Кроме того, министерство сообщило, что пандемия также повлияла на торговлю между Румынией и Туркменистаном. В частности, показатели января-октября 2020 года были ниже, чем в аналогичном периоде 2019 года.

В целом, говоря о сотрудничестве между Туркменистаном и Румынией, министерство отметило, что в апреле 2018 года между Министерством деловой среды, торговли и предпринимательства Румынии и Министерством экономики и развития Туркменистана было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве, необходимость которого была обоснована общим интересом к развитию двустороннего экономического сотрудничества.

Сообщается, что по сути документ выражает стремление сторон активизировать обмен информацией по темам, связанным с развитием предпринимательства, внешнеторговой, макроэкономической и инвестиционной политикой, энергетикой, социальной политикой, промышленностью и сельским хозяйством.

Кроме того, в ходе исполнения решений, принятых на седьмом заседании совместной туркмено-румынской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, состоявшемся в Ашхабаде в 2018 году, большое внимание было уделено вопросам расширения сотрудничества в сферах экономики и торговли, энергетики, промышленности, малого и среднего бизнеса и бизнес-среды, туризма, транспорта, телекоммуникаций и сельского хозяйства.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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