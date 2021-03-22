БАКУ /Trend/ - Украина и Туркменистан готовятся к подписанию ряда документов, сообщили Trend в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Сейчас идет подготовка к проведению в 2021 году пятого заседания Совместной межправительственной украинско-туркменской комиссии по экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству, договоренности которой будут зафиксированы в соответствующих двусторонних документах", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что важной задачей сторон является определение ключевых направлений сотрудничества, совместных инициатив, в том числе формата участия украинской стороны в создании логистического хаба в Туркменистане и др.

В сообщении говорится, что Украина рассматривает Туркменистан в качестве одного из ключевых партнеров в Центральной Азии.

"По результатам 2020 года объем двусторонней торговли составил 85,5 миллиона долларов, экспорт – 56,1 миллиона долларов (рост на 2 процента), импорт – 29,4 миллиона", — сказали в министерстве.

Как ранее сообщили Trend в МИД Украины, по данным Госслужбы статистики, за 9 месяцев 2020 года внешнеторговый оборот с Туркменистаном составил 51 миллион долларов.

Экспорт продукции был на уровне 36,2 миллиона долларов, импорт – 14,8 миллиона долларов. Положительное сальдо для Украины составило 21,4 миллиона долларов.

"Основными статьями экспорта в Туркменистан за 9 месяцев 2020 года стали: изделия из черных металлов (29,1 процента, 10,5 миллиона долларов); ядерные реакторы, котлы, машины (10,7 процента, 3,9 миллиона долларов); фармацевтическая продукция (9 процентов, 3,3 миллиона долларов); железнодорожные локомотивы (6,8 процента, 2,5 миллиона долларов); молоко и молочные продукты, яйца, мед (5,3 процента, 2 миллиона долларов); готовая зерновая продукция (5,1 процента, 1,9 миллиона долларов)", — говорится в сообщении.

По данным МИД Украины, основными статьями импорта товаров из Туркменистана за аналогичный период 2020 года стали: минеральное топливо, нефть и продукты ее перегонки (54,3 процента, 8,04 миллиона долларов); пластмассы, полимерные материалы (13,8 процента, 2,05 миллиона долларов); хлопок (8,4 процента, 1,2 миллиона долларов).

"В 2020 году, несмотря на проблемы, вызванные пандемией, Украине удалось сохранить положительную динамику двусторонней торговли. В частности, положительное сальдо для Украины увеличилось на 68,2 процента (21,4 миллиона долларов). Экспорт мяса и других продуктов питания из Украины также вырос, составив 3,6 миллиона долларов", — заключили в министерстве.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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