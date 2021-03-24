IFC, SECO и BMF работают с Нацбанком Грузии над разработкой таксономии зеленого финансирования

БАКУ /Trend/ - Банковский сектор Грузии является надежным, хорошо капитализированным и поддерживается строгим банковским регулированием и надзором, сказал Trend региональный руководитель отдела финансовых институтов в Европе и Центральной Азии Международной финансовой корпорации (IFC) Витторио Ди Белло.

По его словам, IFC более 20-ти лет работает с банками в Грузии через инвестиционные и консультационные услуги.

"Кроме того, мы активно работаем с Национальным банком Грузии по продвижению устойчивого финансирования в стране. Например, в феврале 2020 года Национальный банк принял принципы экологической, социальной и управленческой отчетности и раскрытия информации, в реализацию которых мы внесли свой вклад", — сказал он.

Ди Белло отметил, в настоящее время IFC в партнерстве с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим связям SECO и Федеральным министерством финансов Австрии (BMF) работает с Национальным банком над разработкой таксономии зеленого финансирования, чтобы помочь инвесторам определить возможности, соответствующие требованиям.

"Эти меры направлены на поддержку разработки новых финансовых продуктов и новых источников финансирования, которые будут способствовать развитию устойчивых продуктов, таких как производство экологически чистых строительных материалов, проектов по возобновляемым и альтернативным источникам энергии и др.", — добавил он.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)