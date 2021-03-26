IFC работает с Национальным банком Грузии для продвижения устойчивого финансирования

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) поддерживает Национальный банк Грузии в рамках процесса внесения поправок в Кодекс корпоративного управления коммерческих банков, направленных на обновление существующей системы ESG.

Об этом Trend сказал региональный руководитель департамента индустрии финансовых институтов в Европе и Центральной Азии IFC Витторио Ди Белло.

"Кроме того, мы активно работаем с Национальным банком Грузии по продвижению устойчивого финансирования в стране. Например, в феврале 2020 года Национальный банк принял принципы экологической, социальной и управленческой отчетности и раскрытия информации, в реализацию которых мы внесли свой вклад", - отметил он.

По словам Ди Белло, надежная структура ESG является ключевым компонентом в продвижении устойчивого финансирования, поскольку она обеспечивает инвесторам дополнительную комфортную среду при инвестировании в продукты устойчивого финансирования.

"Наша консультативная группа приступила к разработке системы показателей ESG, чтобы помочь Национальному банку лучше контролировать выполнение Кодекса", - сказал он.

IFC - это международное финансовое учреждение, которое предлагает инвестиционные, консультационные услуги и услуги по управлению активами для поощрения развития частного сектора в менее развитых странах.

(Автор: Тамилла Мамедова)