БАКУ /Trend/ - Казахстан определил приоритеты внешней политики, которые принесут конкретную выгоду национальному бизнесу.

Об этом Trend сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

В марте прошлого года была принята новая Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2020-2030 годы.

Концепция разработана с учетом установок Президента Казахстана, целей и задач, отраженных в Стратегии долгосрочного и устойчивого развития до 2050 года, Плане нации "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ" и ежегодных посланиях Президента народу Казахстана.

Подтверждая в духе преемственности стратегическую опору на принципы многовекторности, прагматизма и проактивности, Казахстан стоит перед необходимостью точечного обновления некоторых концептуальных подходов в области внешней политики.

В числе ключевых приоритетов страны на международной арене выступают: поддержание международного мира и безопасности, развитие экономической дипломатии, защита прав человека, развитие гуманитарной дипломатии и охрана окружающей среды, развитие региональной и многосторонней дипломатии.

Результатом реализации указанных приоритетов должно стать получение государством, национальным бизнесом и народом Казахстана конкретных выгод от внешнеполитической деятельности.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)