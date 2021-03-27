Грузия остается важной инвестиционной страной для EFSE уже десять лет

БАКУ / Trend / - Грузия уже десять лет является важной инвестиционной страной для Европейского фонда Юго-Восточной Европы (EFSE), сообщили Trend в EFSE.

"В 2020 году EFSE одобрил кредитные инвестиции в страну на сумму 23,8 миллиона евро. Важно отметить, что солидные 13 миллионов евро - более половины от общей утвержденной суммы инвестиций - были деноминированы в лари", - сказал источник.

По данным EFSE, в результате этого непогашенные инвестиции Европейского фонда в Грузии достигли в настоящее время 127 миллионов евро.

"Это увеличение финансирования было в значительной степени ответом на кризис COVID-19: миссия EFSE заключается в содействии развитию местного бизнеса путем направления ответственного финансирования микро- и малым предприятиям (ММП) через финансовые учреждения, которые стремятся обслуживать их на устойчивой основе", - отметили в Фонде.

По словам источника, поскольку от кризиса, связанного с коронавирусом, особенно сильно пострадали МСП, EFSE по-прежнему привержен работе с местными финансовыми учреждениями, чтобы помочь предпринимателям поддерживать их бизнес-операции за счет целевого финансирования.

"Инвестиции в Грузию в настоящее время составляют около 14 процентов от общего портфеля EFSE", - сказали в Фонде.

Европейский фонд для Юго-Восточной Европы направлен на содействие экономическому развитию и процветанию в регионе Юго-Восточной Европы и в регионе Восточного европейского соседства посредством устойчивого предоставления дополнительных финансовых средств на цели развития, особенно микро- и малым предприятиям и частным домохозяйствам, через квалифицированные финансовые учреждения.

(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Наталья Кочнева)