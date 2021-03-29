В Балаханском промпарке функционируют 16 резидентов - министр

Бизнес 29 марта 2021 10:16 (UTC+04:00)
В Балаханском промпарке функционируют 16 резидентов - министр

БАКУ /Trend/ - Участниками Балаханского промышленного парк, занимающего площадь 10,1 гектара, являются уже 22 резидента, из которых функционируют 16.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

Джаббаров пишет, что в промышленном парке, действующем на принципах "зеленой экономики", предпочтение отдается предприятиям, работающим по схеме переработки и нулевой утилизации отходов.

Ранее министр отметил, что выбор Азербайджана в качестве одного из центров сети четвертой промышленной революции внесет важный вклад в экономику страны.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Чешский миллиардер Келлнер погиб при крушении вертолета на Аляске
Чешский миллиардер Келлнер погиб при крушении вертолета на Аляске
Нефть дешевеет на новостях о ситуации в Суэцком канале
Нефть дешевеет на новостях о ситуации в Суэцком канале
Пакистан усилил ограничительные меры из-за распространения коронавируса
Пакистан усилил ограничительные меры из-за распространения коронавируса
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Балаханском промпарке функционируют 16 резидентов - министр Бизнес 10:16
Чешский миллиардер Келлнер погиб при крушении вертолета на Аляске Европа 10:13
"Узбекнефтегаз" закупит бурильные инструменты Тендеры 10:12
Азербайджан увеличил импорт табака и табачных изделий более чем на треть Бизнес 10:10
В Азербайджане финотчеты в ЦИК представили 7 из 62 политпартий Политика 10:08
Драгметаллы в Азербайджане подешевели Финансы 09:57
Узбекско-корейское СП закупит запчасти для газотурбинного генератора Тендеры 09:56
Азербайджан экспортировал в Хорватию более 187 тыс. тонн сырой нефти Энергетика 09:56
В четырех школах Баку возобновлены очные занятия Общество 09:49
Никаких следов армянской истории в Джебраиле нет - ученый Политика 09:46
Нефть дешевеет на новостях о ситуации в Суэцком канале Энергетика 09:45
Через терминал Джейхан отгружено свыше 48 млн баррелей нефти с АЧГ с начала года Энергетика 09:37
Манат укрепился к евро и лире Финансы 09:36
Пакистан усилил ограничительные меры из-за распространения коронавируса Другие страны 09:12
Иран создаст совместные транспортные компании с другими странами - министр Экономика 09:09
Бразилии предрекли коллапс из-за коронавируса Другие страны 08:56
Япония намерена направить экспертов для расследования инцидента в Суэцком канале Другие страны 08:39
Французская Alstom предлагает интеллектуальные и "зеленые" решения для обеспечения городской мобильности Азербайджана Экономика 08:21
В Румынии прошли протесты против ужесточения введенных из-за коронавируса мер Европа 08:15
Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале Другие страны 07:48
За сутки в Казахстане выявлены 1492 заболевших коронавирусом Казахстан 07:40
ЕС выделил 7,1 млн евро на модернизацию систем водоснабжения в Хашури Европа 07:25
КНДР обвинила СБ ООН в предвзятости из-за ситуации вокруг ее ракетных пусков Другие страны 07:02
Япония намерена прекратить помощь экспорту оборудования для ТЭС на угле Другие страны 06:37
В США заявили, что блокировка Суэцкого канала влияет на транзит американских кораблей США 06:16
При взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали 20 человек (Обновлено) Другие страны 05:35
Меркель прокомментировала свое извинение за введение карантина Европа 04:54
Премьер Словакии предложил главе Минфина обменяться постами Европа 04:29
Байден заявил, что его не волнуют планы Трампа посетить границу США с Мексикой США 04:04
Bloomberg: власти США работают над усилением защиты электросетей от хакеров США 03:43
В Чехии выявили новый штамм коронавируса Европа 03:25
Байден заявил, что обеспокоен партнерскими отношениями между Китаем и Ираном США 03:01
В Британии отменяют часть ограничений из-за пандемии Европа 02:38
В управлении Суэцкого канала сообщили, что постараются снять с мели судно без разгрузки В мире 02:19
Пять человек погибли в результате катастрофы вертолета на Аляске США 01:58
Двое погибли при стрельбе в Мэриленде США 01:35
В Иране обезвредили террористов, напавших на сотрудников сил безопасности Общество 00:47
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,95 млн человек Турция 00:32
Объем инвестиций из Словакии в Грузию растет Бизнес 00:01
В Иордании до 15 мая продлили комендантский час Арабские страны 28 марта 23:47
В Теннесси четыре человека погибли в результате наводнений США 28 марта 23:33
Премьер-министр Венгрии посетит Узбекистан Узбекистан 28 марта 23:15
В Батуми прибыл самолет с вакцинированными туристами из Израиля Грузия 28 марта 23:00
В Австралии расследуют возможную хакерскую атаку на почтовую систему парламента Другие страны 28 марта 22:49
WP: Белый дом вместе с частными компаниями разрабатывает "паспорта вакцинации" США 28 марта 22:38
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Колумбии Другие страны 28 марта 22:11
Во Франции организаторы акций в защиту климата сообщили о более 110 тыс. участников Европа 28 марта 21:44
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна Спорт 28 марта 21:18
В Иране за сутки от коронавируса скончалось 89 человек Общество 28 марта 21:01
Грузия готовится подать заявку на полноправное членство в ЕС в 2024 году - премьер-министр Грузии Грузия 28 марта 20:55
ВОЗ получила от Узбекистана проект международного кодекса обязательств на время пандемии Узбекистан 28 марта 20:51
Более 565 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 28 марта 20:38
В Египтe готовятся к разгрузке севшего на мель "Ever Given" Другие страны 28 марта 20:12
Турция значительно увеличила экспорт химпродуктов в Азербайджан Турция 28 марта 20:09
Британия продлит до августа запрет на зарубежные поездки Европа 28 марта 19:48
Из мозамбикского города Палма эвакуировали 1,8 тыс. человек Другие страны 28 марта 19:27
США намерены выстраивать отношения с Китаем с позиции силы США 28 марта 19:05
Число жертв обрушения жилого дома в Каире возросло до 25 (Обновлено) Арабские страны 28 марта 18:43
Норвегия с 1 апреля ужесточит правила въезда из-за пандемии Европа 28 марта 18:35
Команда Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка мира по художественной гимнастике в Софии Общество 28 марта 18:11
Власти Египта заявили, что 2020 год стал критическим для туризма страны Туризм 28 марта 17:58
Зариф отправится в Таджикистан Политика 28 марта 17:40
За последние 4 года более полумиллиона граждан Грузии осуществили более миллиона визитов в страны ЕС Грузия 28 марта 17:35
Казахстанские вакцины против коронавируса проходят завершающую стадию доклинических исследований Казахстан 28 марта 17:33
Состоялись мероприятия, посвященные 102-й годовщине создания органов безопасности Азербайджана (ВИДЕО) Общество 28 марта 17:01
Глава МИД Германии осудил применение силы в Мьянме Европа 28 марта 16:50
Из-за контейнеровоза 369 судов, включая 25 нефтетанкеров, не могут пройти Суэцкий канал Транспорт 28 марта 16:28
Село Худавердили Джебраильского района (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 28 марта 16:06
Санитарный сертификат будет доступен для европейцев к 15 июня Европа 28 марта 15:42
В Индии выявили рекордное число заражений за сутки Другие страны 28 марта 15:16
В Азербайджане выявлен еще 1 831 случай заражения коронавирусом, выздоровели 545 человек Общество 28 марта 14:39
Состоялось открытие нового административного здания Гянджинского городского управления СГБ (ФОТО/ВИДЕО) Общество 28 марта 14:29
Власти Франции в ближайшие дни оценят эффективность введенных из-за пандемии мер Европа 28 марта 13:55
В Азербайджане значительно увеличилось производство стройматериалов Бизнес 28 марта 13:36
Азербайджан на более чем 10% сократил импорт автомобилей из Турции Турция 28 марта 13:34
Еще два буксира направились к севшему на мель судну Ever Given Другие страны 28 марта 13:32
Госсекретарь США, главы МИД Японии и Южной Кореи могут провести встречу в апреле США 28 марта 13:04
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра Общество 28 марта 12:42
С 1 апреля возобновляется авиасообщение России с Узбекистаном Узбекистан 28 марта 12:19
В Грузии выявлено 365 новых случаев коронавируса, выздоровели 415 инфицированных Грузия 28 марта 12:08
В Румынии вступили в силу новые меры против распространения коронавируса Европа 28 марта 11:39
Выросло число жертв при взрыве в церкви в Индонезии (Обновлено) Другие страны 28 марта 11:15
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 126 млн В мире 28 марта 10:45
В Азербайджане отмечают 102-ю годовщину создания органов безопасности Политика 28 марта 10:23
Село Чопедере Зангиланского района (ВИДЕО) Политика 28 марта 09:59
Месячный валовый продукт зоны сетевых технологий города Санья на Хайнане превысил $152 млн Экономика 28 марта 09:31
Иранская нанопродукция экспортируется в 49 стран мира Иран 28 марта 08:25
В Грузии снизился показатель ношения масок Грузия 28 марта 08:19
1596 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 28 марта 08:06
С начала года вырос экспорт ведущих госкомпаний в ненефтяном секторе Азербайджана Бизнес 28 марта 08:00
По итогам 2020 года Азербайджан увеличил экспорт в США Бизнес 28 марта 08:00
Транзитом через Азербайджан пройдет ряд грузов в направлении Турции и Европы Транспорт 28 марта 08:00
Трамп в ближайшие недели планирует посетить границу США с Мексикой США 28 марта 07:54
В Панаме усилят ограничения на въезд из-за выявления в стране бразильского штамма COVID-19 Другие страны 28 марта 07:22
Один человек погиб и шесть пострадали при нападении в библиотеке в Канаде (Обновлено) В мире 28 марта 07:05
Легкий самолет разбился на севере Мексики Другие страны 28 марта 06:37
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,93 млн человек Турция 28 марта 06:03
В Мьянме более 100 человек погибли за сутки при разгоне протестов Другие страны 28 марта 04:24
В Саудовской Аравии посадят 10 млрд деревьев в рамках программы озеленения Арабские страны 28 марта 02:27
Генсек ООН призвал военных Мьянмы прекратить насилие и репрессии В мире 28 марта 01:28
Все новости