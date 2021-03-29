В Балаханском промпарке функционируют 16 резидентов - министр

БАКУ /Trend/ - Участниками Балаханского промышленного парк, занимающего площадь 10,1 гектара, являются уже 22 резидента, из которых функционируют 16.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

Джаббаров пишет, что в промышленном парке, действующем на принципах "зеленой экономики", предпочтение отдается предприятиям, работающим по схеме переработки и нулевой утилизации отходов.

Ранее министр отметил, что выбор Азербайджана в качестве одного из центров сети четвертой промышленной революции внесет важный вклад в экономику страны.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni