В Балаханском промпарке функционируют 16 резидентов - министр
БАКУ /Trend/ - Участниками Балаханского промышленного парк, занимающего площадь 10,1 гектара, являются уже 22 резидента, из которых функционируют 16.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.
Джаббаров пишет, что в промышленном парке, действующем на принципах "зеленой экономики", предпочтение отдается предприятиям, работающим по схеме переработки и нулевой утилизации отходов.
Ранее министр отметил, что выбор Азербайджана в качестве одного из центров сети четвертой промышленной революции внесет важный вклад в экономику страны.
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter:@jafarov_zeyni
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