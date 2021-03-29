Делегация Туркменистана совершит рабочий визит в Россию

БАКУ /Trend/ - Делегация Туркменистана будет находиться с рабочим визитом в России в период с 30 марта по 2 апреля текущего года, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Сообщается, что в ходе визита будут обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия Туркменистана с регионами России в нефтегазовой, химической, промышленной, сельскохозяйственной отраслях, транспортном секторе, торгово-экономической и научно-образовательной сферах, в области здравоохранения.

Помимо этого, 2 апреля в Москве состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, где будут рассмотрены вопросы, касающиеся укрепления региональной и международной безопасности, многостороннего сотрудничества, в том числе в таких областях, как туризм, физическая культура и спорт, молодёжная политика. В данном контексте туркменской стороной на рассмотрение участников заседания будет вынесен ряд документов.

Наряду с этим, в ходе визита запланированы встреча и переговоры между руководителями внешнеполитических ведомств двух стран, в ходе которых будут рассмотрены вопросы наращивания межгосударственного партнёрства.

Также намечено проведение двусторонних межведомственных консультаций высокого уровня по вопросам региональной безопасности.

По итогам вышеназванных, а также других встреч и переговоров предусматривается подписание ряда двусторонних документов по сотрудничеству в различных сферах.

Как ранее сообщили Trend в МИД России, Туркменистан и РФ готовятся к подписанию ряда межправительственных документов, в том числе соглашения о содействии межрегиональному сотрудничеству.

В ведомстве также проинформировали о подписании межправительственной программы экономического сотрудничества на 2021-2023 годы, соглашения по линии Федеральной таможенной службы России об обмене статистическими данными о взаимной торговле и документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между РФ и Туркменистаном.

(Автор: Джейла Алиева)

Твиттер: @JeilaAliyeva