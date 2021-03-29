Около половины экспорта предприятий Дагестана в 2020 году пришлось на азербайджанский рынок

БАКУ /Trend/ - В прошлом году 43 процента экспортных поставок предприятий Дагестана осуществлены в Азербайджан.

Как сообщаетTrend со ссылкой на Торговое представительство России в Азербайджане, возможности увеличения экспортных поставок, вовлечения новых предприятий в экспортную активность и привлечение в регион инвестиций обсуждались в рамках разработанного Минпромторгом России проекта «Час с Торгпредом».

По данным организации, полированное стекло, картофель, баранина, стеклотара, подсолнечник и кукуруза – основные товарные позиции дагестанского экспорта.

Торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов обозначил ключевые ниши для дагестанского экспорта в нашей стране и основные барьеры, с которыми сталкиваются российские экспортеры.

Руководитель представительства Российского экспортного центра в Азербайджане Нури Гулиев представил финансовые инструменты поддержки, доступные азербайджанским покупателям дагестанской продукции.

Руководители министерств и ведомств Республики Дагестан рассказали о текущем состоянии сотрудничества с Азербайджаном в сфере транспорта, туризма, сельского хозяйства, промышленной кооперации и инвестиционного сотрудничества.

Руслан Мирсаяпов и Нури Гулиев ответили на вопросы руководителей органов исполнительной власти Республики Дагестан и предприятий-экспортеров. На встрече также было обсуждено участие представителей дагестанского бизнеса в выставочных мероприятиях, планируемых к проведению в Азербайджане в текущем году, и организацию бизнес-миссии дагестанских предприятий в Азербайджан во втором полугодии.

Отметим, что в мероприятии также приняли участие руководитель Дагестанской таможни Сергей Троцко и представитель ФТС в Азербайджане Георгий Песчанских.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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