Микаил Джаббаров назвал цели присоединения Азербайджана к сети центров IV промышленной революции

БАКУ /Trend/ - Азербайджан присоединился к сети центров Четвертой промышленной революции.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Глава ведомства отметил, что цель заключается в том, чтобы максимально использовать возможности, предлагаемые Четвертой промышленной революцией, а также занять передовые позиции среди ведущих стран мира в этой области.

Отметим, что между правительством Азербайджана и Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) подписаны документы о создании азербайджанского филиала центров Четвертой промышленной революции. Этот центр станет первым в регионе СНГ.

Ранее Микаил Джаббаров заявлял, что выбор Азербайджана в качестве одного из центров Четвертой промышленной революции внесет важный вклад в экономику страны.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter:@jafarov_zeyni