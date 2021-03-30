Микаил Джаббаров назвал цели присоединения Азербайджана к сети центров IV промышленной революции
БАКУ /Trend/ - Азербайджан присоединился к сети центров Четвертой промышленной революции.
Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Глава ведомства отметил, что цель заключается в том, чтобы максимально использовать возможности, предлагаемые Четвертой промышленной революцией, а также занять передовые позиции среди ведущих стран мира в этой области.
Отметим, что между правительством Азербайджана и Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) подписаны документы о создании азербайджанского филиала центров Четвертой промышленной революции. Этот центр станет первым в регионе СНГ.
Ранее Микаил Джаббаров заявлял, что выбор Азербайджана в качестве одного из центров Четвертой промышленной революции внесет важный вклад в экономику страны.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter:@jafarov_zeyni