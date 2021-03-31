BP купит 33% в СП BMW и Daimler, развивающем сеть зарядок для электромобилей

Британская нефтекомпания BP Plc станет партнером германских автопроизводителей BMW AG и Daimler AG в проекте развития сети зарядных станций для электромобилей, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

BP сообщила, что приобретает 33%-ную долю в СП BMW и Daimler – Digital Charging Solutions GmbH (DCS).

DCS является одним из ведущих европейских разработчиков цифровых решений для зарядки автомобилей для автопроизводителей и операторов автопарков, и эти решения являются ключевыми для стратегий электрификации компаний автомобильной отрасли, отмечается в пресс-релизе BP.

Сделка требует одобрения регулирующих органов, ее условия не раскрываются.

В рамках соглашения европейские зарядные станции BP будут интегрированы в сеть DCS.

В настоящее время DCS предоставляет доступ к 228 тыс. зарядных станций в 32 странах мира.

Акции BP подорожали на 0,3% по итогам торгов в Лондоне во вторник. Стоимость акций BMW увеличилась на 3,7%, Daimler – на 3%.