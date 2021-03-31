Xiaomi собралась вложить в производство электромобилей $10 млрд за 10 лет

Китайский производитель электроники Xiaomi Corp намерен выйти на рынок электромобилей и планирует потратить $10 млрд в течение следующих 10 лет на развитие операций в этой сфере, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Xiaomi сообщила, что создаст самостоятельное подразделение, которое сфокусируется на выпуске электромобилей. На запуск новой компании будет направлено 10 млрд юаней ($1,5 млрд), а в дальнейшем инвестиции в этот бизнес увеличатся.

Китай является крупнейшим мировым рынком электромобилей, и конкуренция в этой сфере довольно высока.