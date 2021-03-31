БАКУ /Trend/ - ЕАБР прогнозирует активный восстановительный рост экономики Казахстана. ВВП страны увеличится на 4,0% в этом году, передает Trend со ссылкой на Макроэкономический прогноз на 2021 год, опубликованный Евразийским банком развития (ЕАБР).

Ключевым фактором станет дальнейшее ослабление негативного влияния пандемии на деловую активность. Во внутригодовой динамике наибольший рост придется на II квартал 2021 г., что будет обусловлено прежде всего низкой базой аналогичного периода предыдущего года, когда вследствие введения карантинных мер работа большей части предприятий была приостановлена.

Ослабление санитарных требований создаст условия для восстановления динамики роста в сфере услуг, в первую очередь оптовой и розничной торговли, ресторанного бизнеса и деятельности культурно-развлекательных центров. Снятие ограничений на трансграничные передвижения будет происходить неравномерно, что затянет процесс восстановления активности в транспортно-логистической отрасли и сфере международного туризма.

Меры налогово-бюджетного стимулирования продолжат оказывать поддержку экономике, хотя их вклад несколько снизится на фоне увеличения экономической активности в 2021 г. и высокой базы 2020 г. Восстановление экономики к докризисному уровню – IV квартал 2019 г. – предполагается к концу 2021 г.

Ожидается ускорение роста экономики в 2022–2023 гг. по мере введения новых мощностей. Повышение деловой активности в 2022 г. во многом будет обусловлено полным снятием санитарных ограничений в Казахстане и странах – торговых партнерах. Восстановление международного пассажирооборота и полноценное функционирование цепочек поставок обусловят активизацию международной торговли товарами и услугами и станут импульсом для роста иностранных инвестиций.

Кроме того, в 2023 г. ожидается, что добыча нефти на месторождении Тенгиз будет увеличена в результате реализации проекта по его расширению. Таким образом, по оценкам ЕАБР, показатель роста ВВП Республики Казахстан в 2022 и 2023 гг. увеличится до 4,5% и 5,1% соответственно.

(Редактор: Надир Насиров)