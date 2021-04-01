Азербайджан присоединяется к проектам Программы партнерства ФАО – Турция

БАКУ/Trend/ - Участие Азербайджана в Программе партнерства ФАО – Турция II внесет вклад в деятельность ФАО в стране в области повышения продуктивности сельского хозяйства, развития сельских районов, а также борьбы с болезнями животных и вредителями.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

По данным организации, Программа партнерства ФАО – Турция в области продовольствия и сельского хозяйства (ППФТ II) усилилась за счет подписания Азербайджаном четырёх проектов.

«Это укрепило сотрудничество ФАО, Турции и Азербайджана в деле обеспечения продовольственной безопасности, развития сельских районов и устойчивого управления природными ресурсами. Финансируемые правительством Турции проекты будут оказывать поддержку странам Центральной Азии, Азербайджану и Турции путем наращивания потенциала для сокращения потерь и порчи продовольствия, обеспечения устойчивого управления рыбным хозяйством и аквакультурой, борьбы с болезнями, вызванными ржавчиной пшеницы, и совершенствования национальных систем обеспечения безопасности пищевых продуктов», – говорится в сообщении.

Как отметили в ФАО, первый из этих проектов FISHCap направлен на укрепление национального потенциала для эффективной и устойчивой эксплуатации, управления, защиты и развития пресноводных ресурсов в целях устойчивого производства рыбной продукции в поддержку мер обеспечения продовольственной безопасности и безопасности пищевой продукции.

«Второй проект ЦАК-Rust направлен на повышение производительности и устойчивости производства пшеницы к новым эпидемиям ржавчины пшеницы путем укрепления национального потенциала и регионального сотрудничества. В рамках третьего проекта по сокращению потерь и порчи продовольствия странам будет оказана поддержка в наращивании потенциала национальных институтов и разработке национальной и региональной стратегии сокращения потерь порчи продовольствия. Четвертый проект по безопасности пищевых продуктов направлен на совершенствование национальных систем обеспечения безопасности пищевых продуктов как на национальном, так и на региональном уровнях» – говорится в сообщении ФАО.

В организации отметили, что этот проект будет способствовать укреплению мер официального контроля за безопасностью пищевых продуктов и обмену информацией о рисках в странах-бенефициарах, обеспечивая благоприятные условия для государственного и частного секторов в деле устранения приоритетных рисков, связанных с безопасностью пищевых продуктов.

Участие Азербайджана в ППФТ II внесет вклад в работу ФАО в стране по повышению производительности сельского хозяйства, развитию сельских районов, а также борьбе с болезнями животных и вредителями.

«Мы рады, что Азербайджан присоединился к этим важным проектам ППФТ II, которые дополняют текущие проекты и мероприятия, осуществляемые в рамках Программы партнерства ФАО – Азербайджан», – сказала представитель ФАО в Азербайджане Мелек Чакмак, подписавшая соглашение от имени организации.

«Программа партнерства ФАО – Азербайджан была учреждена в 2015 году и является важной вехой в сотрудничестве между Азербайджаном и ФАО», – добавила она.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @Fidan_Babaeva