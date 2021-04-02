Еврокомиссия о процессе переговоров по новому всеобъемлющему соглашению с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Переговоры по новому всеобъемлющему соглашению между Азербайджаном и ЕС продолжаются.

Об этом Trend сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Писонеро.

Отношения ЕС с Азербайджаном основаны на вступившем в силу в 1999 году Соглашении о партнерстве и сотрудничестве, в котором основное внимание уделяется развитию торговли и инвестиций, а также расширению экономического, законодательного и культурного сотрудничества. ЕС и Азербайджан начали переговоры о новом всеобъемлющем соглашении в феврале 2017 года.

Писонеро отметила, что на данный момент ЕС ожидает получения позиции Азербайджана по торговой части соглашения, надеясь продолжить переговоры исходя из полученной информации.

"Как заявил Верховный представитель Джозеп Боррелл на заседании Совета ассоциации ЕС-Азербайджан 18 декабря 2020 года, Евросоюз хочет заключить новое амбициозное всеобъемлющее соглашение с Азербайджаном, основанное на демократии, правах человека и основных свободах, которое внесет вклад в диверсификацию экономики Азербайджана, укрепит наши торговые отношения и расширит сотрудничество , — сказала она.

Она добавила, что новое всеобъемлющее соглашение создаст прочную основу для будущего сотрудничества и более тесных связей между ЕС и Азербайджаном.

"Новое соглашение поддержит усилия Азербайджана по диверсификации экономики. Это улучшит деловую среду и будет способствовать устойчивому развитию страны на благо граждан. Азербайджан играет важную роль в контексте Восточного партнерства", — сказала Писонеро.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)