В Грузии обнародован показатель инфляции за март
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Если в Баку проложить трамвайные и троллейбусные линии, трафик на дорогах может уменьшиться – эксперт
Мобильные глазная и стоматологическая клиники Azercell продолжают оказывать бесплатные медицинские услуги
Клинический медцентр №1 Баку вновь начал прием пациентов с COVID-19 - врач-инфекционист в видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли"
Ахмед Ахмедзаде освобожден от должности председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана"
Госагентство Азербайджана о процедуре назначения инвалидности раненым участникам Отечественной войны
Проблемы с интернетом в селах препятствуют подключению к дистанционным урокам - омбудсмен Азербайджана
В международные организации направлены 15 обращений в связи с преступлениями Армении - омбудсмен Азербайджана
В Южной Корее стартовал проект по пропаганде мультикультурализма, культуры и истории Азербайджана (ФОТО)
В Баку и на Абшероне будет реализован пилотный проект по строительству солнечной электростанции - Распоряжение
Пока неизвестно, из какой точки в Армении были выпущены ракеты "Искандер", обнаруженные в Шуше - Агентство Азербайджана
В Азербайджане от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 1 731 га - Агентство
В Баку демонстрируются обломки ракет "Искандер", примененных Арменией против Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)