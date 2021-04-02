Азербайджан планирует нарастить товарооборот с Турцией в 2021 г. – Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ -Азербайджан планирует нарастить товарооборот с Турцией в 2021 году.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе обсуждений азербайджано-турецких экономических связей заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Отметив, что одним из основных направлений в отношениях Азербайджана и Турции являются тесные торговые связи, он заявил о планах увеличить товарооборот с Турцией в 2021 году и превысить показатели 2019 года.

Министр сообщил, что в 2020 году товарооборот между Азербайджаном и Турцией составил 4,2 миллиарда долларов, что примерно на 8 процентов меньше показателя 2019 года.

Было сказано, что повышению товарооборота между двумя странами будет способствовать соглашение «О преференциальной торговле», вступившее в силу с первого марта 2021 года.

По его словам, на сегодняшний день связи между двумя братскими странами достигли высокого уровня и на международном уровне обе страны в качестве близких стратегических партнеров постоянно находятся рядом друг с другом.

Микаил Джаббаров подчеркнул, что мощная политическая и моральная поддержка Турции Азербайджану в ходе 44-дневной Отечественной войны навсегда останется в памяти азербайджанского народа.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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