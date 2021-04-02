Азербайджан отдает приоритет Турции в сфере проведения восстановительных работ на освобожденных территориях - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с турецкими партнерами во всех сферах, в том числе в реализации стратегии «Великое возвращение» (на освобожденные от армянской оккупации территории).

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе обсуждений азербайджано-турецких экономических связей заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, Азербайджан отдает приоритет Турции в рамках проведения работ по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях.

"Отрадно, что турецкие предприниматели заинтересованы в участии в этих процессах и направляют в связи с этим множество предложений", - сказал Джаббаров.

По словам министра, несколько турецких компаний уже привлечены к процессу создания необходимой инфраструктуры на этих территориях, и активное сотрудничество с Турцией в этом направлении будет продолжено.

Ранее Джаббаров заявлял, что укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Турцией происходит на постоянной основе, что эффективно влияет на развитие двусторонних экономических связей между братскими странами.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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