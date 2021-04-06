Прожиточный минимум в Грузии вырос

БАКУ / Trend / - В феврале 2021 года прожиточный минимум в Грузии увеличился на 1,60 лари (48 центов) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 197,2 лари (59,50 доллара США).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальную статистическую службу Грузии (Геостат).

Прожиточный минимум среднего потребителя вырос на 1,5 лари (45 центов) и составил 174,7 лари (52,71 доллара), отмечает Геостат.

Геостат рассчитывает прожиточный минимум исходя из минимальной продуктовой корзины, которая была определена приказом министра здравоохранения Грузии от 8 мая 2003 года.

Продовольственная корзина содержит необходимый набор продуктов для поддержания нормальной жизни человека. Минимальная продуктовая корзина состоит из 40 видов продуктов, включая хлеб, крупы, мясо, молочные продукты, овощи и выпечку.

Прожиточный минимум — это лишь показатель стоимости еды. В нее не входят коммунальные платежи, транспортные и другие обязательные расходы населения.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)