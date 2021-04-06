Посол Японии в Азербайджане ознакомился с деятельностью ОАО AzerGold (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Азербайджане Дзюнити Вада посетил Дашкесанский район с целью ознакомления с деятельностью ЗАО AzerGold.

Об этом сообщили Trend в AzerGold.

Как отметили в компании, в рамках визита вначале был проведен общий осмотр территории железорудного месторождения "Дашкесан".

"Японский дипломат был проинформирован о геологоразведочных работах на крупнейшем в регионе комплексе месторождений железной руды. Заместитель председателя правления AzerGold Хайям Фарзалиев довел до сведения посла, что существующие ресурсы месторождений были переоценены в соответствии с международными стандартами для подготовки документа предварительной оценки в связи с вводом в эксплуатацию месторождения, и эти работы будут завершены до сентября нынешнего года",- отметили в ОАО.

Также было отмечено, что повторная эксплуатация месторождения и организация производственного процесса в соответствии с мировыми стандартами позволят внести значительный вклад в устойчивое социальное развитие региона, а также в экономику Азербайджана.

Затем японский посол посетил район переработки руды "Човдар".

Ознакомившись с производственным процессом и созданными для работы условиями, дипломат в виртуальном режиме проследил за всеми этапами производства. После этого посол ознакомился с процессом взрыва горных пород и изготовления сплавов в горнодобывающем районе. Он был подробно проинформирован об экспорте драгоценных металлов и вкладе компании в экономику Азербайджана.

В заключение посол выразил благодарность за возможность ознакомиться с деятельностью ЗАО AzerGold. По его мнению, этот визит чрезвычайно полезен с точки зрения оценки экономического сотрудничества между Азербайджаном и Японией.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @Fidan_Babaeva