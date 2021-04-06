AccessBank объявляет тендер

AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере. Тендер объявлен по закупке Cisco Catalyst 9200.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу [email protected], или по номеру (+994 55) 505 69 59.

Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает 18:00 16.04.2021.