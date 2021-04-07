Словакия реализует новый проект в фармотрасли Грузии

Бизнес 7 апреля 2021 00:01 (UTC+04:00)
Словакия реализует новый проект в фармотрасли Грузии

БАКУ /Trend/ - Посольство Словакии в Тбилиси участвует в подготовке проекта в рамках Slovak Aid (Словацкое агентство международного сотрудничества в области развития) в грузинской фармацевтической промышленности для поддержки новых деловых партнерских отношений между Словакией и Грузией в этом секторе, сообщили Trend в посольстве.

Поддержка делового партнерства - лишь один из многих инструментов программы Slovak Aid, которая действует в Грузии с 2008 года, сказал источник.

В посольстве отметили, что в соответствии со Среднесрочной стратегией сотрудничества для развития Словацкой Республики на 2019–2023 годы Грузия включена в число стран-участников программы SlovakAid (наивысший возможный уровень), и ЦУР (Цели устойчивого развития) также ориентированы на доступность, экономический рост, промышленность, инновации и инфраструктуру.

В то же время Грузия - это страна, которая предлагает возможности для более широкого вовлечения частного сектора в сотрудничество в целях развития, добавили в посольстве.

Отметим, что двусторонние отношения между Грузией и Словакией, а также сотрудничество в рамках международных организаций динамично развиваются. Правовую основу для плодотворного сотрудничества в областях экономики, культуры, обороны и т. д. составляют до 10 международных договоров и несколько межведомственных соглашений.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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